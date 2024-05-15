本报南京5月14日电 （记者尹晓宇）旧仓库经过改造变成了客栈；创新推出“十八帮”水上船宴品牌……水资源大镇如何摆脱“吃资源”的传统发展路径？“我们以基层党建‘书记项目’破题，探索‘农文旅融合+村庄经营’模式，下辖17个村去年集体经营性收入均突破200万元。”江苏兴化市沙沟镇党委书记朱鸿业表示。

兴化以“书记项目”为牵引，因地制宜发展产业，持续推动资源要素回流乡村。去年出台了财政扶持、土地政策、金融支持等5大类28条扶持政策；建立村集体经济专项引导资金；树牢“优秀人才优先安排到一线锻炼、重要岗位人员首先从一线选拔”的鲜明导向，选派年轻干部下沉一线，领办村级集体经济项目247个。

“我们将不断放大‘书记项目’的品牌示范效应，持续拓宽村集体经济发展壮大思路。”兴化市委常委、组织部部长许兵介绍，去年该市472个村集体经营性收入6.3亿元，同比增长4.8%。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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