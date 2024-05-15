人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏兴化推动资源要素回流乡村

2024年05月15日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南京5月14日电  （记者尹晓宇）旧仓库经过改造变成了客栈；创新推出“十八帮”水上船宴品牌……水资源大镇如何摆脱“吃资源”的传统发展路径？“我们以基层党建‘书记项目’破题，探索‘农文旅融合+村庄经营’模式，下辖17个村去年集体经营性收入均突破200万元。”江苏兴化市沙沟镇党委书记朱鸿业表示。

　　兴化以“书记项目”为牵引，因地制宜发展产业，持续推动资源要素回流乡村。去年出台了财政扶持、土地政策、金融支持等5大类28条扶持政策；建立村集体经济专项引导资金；树牢“优秀人才优先安排到一线锻炼、重要岗位人员首先从一线选拔”的鲜明导向，选派年轻干部下沉一线，领办村级集体经济项目247个。

　　“我们将不断放大‘书记项目’的品牌示范效应，持续拓宽村集体经济发展壮大思路。”兴化市委常委、组织部部长许兵介绍，去年该市472个村集体经营性收入6.3亿元，同比增长4.8%。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升人事薪酬数字化水平 银行加快构建“金融+非金融”服务场景
　　当前，数字经济蓬勃兴起为金融创新构筑了广阔舞台，数字技术快速演进为金融数字化转型注入活力，增强了金融服务实体经济能力。 作为企业经营管理核心领域，银行长期参与、衔接人事薪酬两端，发挥着重要作用。…
品牌引领、价值提升 业界聚焦国资国企品牌建设
　　会议现场。受访方供图 人民网北京5月14日电 （记者夏晓伦）“近年来，国资国企多措并举，有力推进品牌建设，总体取得显著成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部