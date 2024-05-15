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我国科学家发现银河系晕里的巨大磁环

2024年05月15日06:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月14日电  （记者吴月辉）记者14日从中国科学院国家天文台获悉：近日，中国科学院国家天文台徐钧博士和韩金林研究员通过分析银河系内的脉冲星和银河系外的射电源法拉第旋转效应分布数据，揭示了银河系的晕中有一个巨大的磁环结构。这对宇宙线粒子的传播、星系气体的动力学和宇宙磁场演化等领域研究提供了至关重要的观测结果。该成果发表在国际科学期刊《天体物理学报》上。

　　宇宙磁场的起源和演化是天体物理学中一个长期悬而未决的重大难题，是很多大射电望远镜项目的立项优先课题。其中，测量银河系的大尺度磁场结构是一个相当具有挑战性的工作。该研究结果对银河系整体磁场研究具有重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 12 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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