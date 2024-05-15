本报记者 邱超奕 程远州

广东江门，大疆T60农业无人机进行稻田飞防作业。

刘晓忠摄

习近平总书记强调，“面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。”“整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。”

当前，我国新兴产业发展取得哪些成绩？发展新质生产力有哪些可推广的经验？本版今起推出“从新兴产业看新质生产力”系列报道，选取一些代表性产业，展现我国企业发展新质生产力的新探索、新进展、新气象。

——编 者

广东深圳，全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器（eVTOL）航线完成演示飞行，深圳至珠海打“飞的”仅需20分钟；四川绵阳，无人机成为麦田春管的“新农机”，大幅提升田管效率；安徽芜湖，已集聚约200家通航产业链上下游企业……今年以来，各地低空经济蓬勃发展、广受关注。

作为战略性新兴产业，低空经济科技含量高、创新要素集中。当前，低空经济开拓了哪些应用领域？如何进一步释放低空经济的发展潜能？记者进行了采访。

产业规模超5000亿元

“坐‘飞行的士’游览城市风光，感觉很新鲜。”前不久，安徽合肥市民李女士试乘了亿航智能公司的EH216—S无人驾驶载人航空器系统，“起降、转弯像电梯般平稳，全程自动运行。飞到40米高处，独特的体验令人难忘。”

低空经济所涵盖的航空器多种多样，既有传统通用航空业态，也包括以无人机为支撑的新型生产服务方式，其应用场景正加速拓展，融入各行各业。

低空+文旅，广受欢迎。

在湖南株洲，山河通航公司举办的航空嘉年华活动人头攒动。“俯冲、跃升、大坡度盘旋，许多人直呼过瘾。”资深教员余章常介绍，近几年飞行体验活动备受欢迎，公司飞行时长年均增长20%左右。

低空+植保，省时省力。

“叮！”新疆喀什地区伽师县的一片麦田里，大疆T60农业无人机正在喷洒农药。“这款无人机能自动识别边界，生成最优航线，200亩麦子，20多分钟就能打完药。”种粮户向东感慨，无人机植保省水、省药、省时、省力，比人工打药快多了。

低空+巡检，高效安全。

在广东深圳，一架小型无人机自动飞出屋顶“机巢”，对输电线路进行自主巡检。29公里外，南方电网深圳供电局输电管理所的监控大屏上，工作人员舒铭杰轻点鼠标，从塔材到插销，电力设施的细节清晰可见，“以前班组1天才能巡查完的线路，机巢1小时就能完成，且角度更全、精细度更高，还能自动分析缺陷。”

低空+应急，响应快速。

3月中下旬，四川甘孜藏族自治州雅江县发生森林火灾。3月22日18时许，一架翼龙—2H应急救灾型无人机腾空而起，架起通信“桥梁”。不久后，又有翼龙—2H人工增雨（雪）型和海燕—Ⅱ型两架无人机直奔火场，精准实施气象观测、人工增雨等作业。“这是我国首次成体系三机同场协同实施应急抢险救灾作业，为救灾提供了重要支持。”航空工业无人机公司现场总指挥张越说。

“我国低空经济应用场景日益丰富，发展空间极为广阔。”中国民航局有关负责人介绍，无论是农林植保、气象探测、医疗救护，还是个人消费、空中游览、快递物流，越来越多新场景、新业态加速落地。数据显示，近3年我国传统通航飞行时长年均增速超12%。截至2023年底，国内注册无人机数量达126.7万架。据测算，去年我国低空经济规模已超5000亿元，2030年有望达2万亿元。

运营无人机企业达1.9万家

低空经济为何能“展翅高飞”？受访专家认为，这主要得益于我国长期积累的创新能力、产业基础。

3月下旬，江西景德镇某机场，一场试飞紧张进行。一款全电驱动六旋翼飞行器迅速爬升，在百米空中完成悬停、转弯等测试项目。地面上，研发人员仔细调整飞控参数，改进性能。

“这是我们新研制的旋戈—300垂直起降飞行器，创新采用模块化设计和全复合材料机体，有效减轻了重量，独特的旋翼设计更加节能高效，未来可用于短途运输。”航空工业直升机所高级工程师王菲介绍，该所拥有旋翼、航电等50个一级专业，具备完善的研发技术体系，旋戈—300的技术全靠自研。

放眼全国，这样的创新团队还有不少。“近年来，我国无人机、通用航空装备研发投入快速增长、创新能力持续提升，已具备研制多种型号装备的供给能力，eVTOL的研制水平也处于全球第一梯队。”航空工业发展研究中心总师助理张兆华说。

中国民航大学低空经济与低空交通研究中心主任覃睿认为，我国无人机技术起步虽较晚，但通过自主创新，在不到20年里实现了从跟跑到并跑的跨越。目前，我国消费级无人机产品市场份额占全球约七成，轻小中型无人机技术全球领先。

创新迭出的背后，是扎实的产业基础。

走进深圳市格瑞普电池有限公司的无尘车间，钴酸锂等原材料经过搅拌、涂布、叠片等工序，化身为无人机专用的高倍率电池。“我们针对不同机型研发了多款高性能产品，供不应求。”公司技术负责人赵严帅说。

20多公里外，影石创新科技股份有限公司的一款相机也颇受欢迎。“这是无人机专用相机，针对性开发了镜头防抖、无人机画面隐身等功能，更适合航拍。”公司联合创始人陈永强说。

如今，深圳已汇聚1700多家无人机企业，年产值达960亿元。“无论是电池、相机等硬件，还是飞控软件，抑或是试飞等配套服务，在深圳都一应俱全。”大疆公司有关负责人表示，这里已成为专业人才集中、产业链条齐全、应用场景丰富的产业高地。

“不出深圳就能造一架无人机，折射出我国无人机产业链供应链的强大优势。”覃睿介绍，从研发设计、系统集成到精益制造、适航保障，我国已构建无人机全链条的配套保障能力，并形成了粤港澳、长三角、成渝地区等低空经济聚集地。

作为战略性新兴产业，低空经济的蓬勃发展与政策的长期支持密不可分。以湖南省为例，2020年，湖南成为全国首个低空空域管理改革试点拓展省份，此后又围绕产业发展、市场培育、要素保障等方面推出10多项政策。改革试点至今，全省注册通用航空器数量、经营性通航运营企业和通航飞行时长分别增至试点前的1.12倍、1.68倍、3.32倍，低空经济驶上“快车道”。

“民航局已初步建立通用航空标准法规体系，批复多个领域通航改革试点，覆盖80%以上省份，发布无人驾驶航空领域规范性文件10多项，营造了科学有效的制度环境。”中国民航局有关负责人介绍，截至去年底，全国注册通航企业690家，是2015年的2.5倍；运营无人机的企业达1.9万家，新业态蓬勃发展。

推进高质量发展

中国民航局有关负责人表示，发展低空经济在国际上尚无成熟经验可循。着眼未来，各地各部门需在探索中创新，为低空经济高质量发展创造更多有利条件。

——促创新，攻克关键核心技术。

“开始灭火作业！”工作人员一声令下，一款新型消防救援设备从消防车顶起飞，对准高楼外墙喷洒灭火剂……这是山河星航公司“高层建筑消防系留无人机系统”演练时的一幕。“我们创新研发的系留无人机系统，载重、抗风、续航能力要求都远超普通无人机。为此，研发团队攻关3年，突破了复合材料、空地协同控制等技术难关。”公司总经理邓宇说。

发展低空经济离不开先进的飞行器。当前，我国在垂直起降航空器基础研究和部分关键核心技术上还存在短板，新的应用场景也倒逼低空装备探索更多新技术。工业和信息化部有关负责人表示，将强化产学研深度融合，加快核心技术攻关，积极培育低空经济领域高技术企业、专精特新“小巨人”企业。

——强基础，完善基础设施配套。

截至去年底，我国通用机场达449个。但通用机场数量仍然不足，低空航管系统等软硬件设施还不够健全。中国民航局有关负责人表示，将推动通用机场和临时起降点建设，同时加快低空飞行服务保障体系建设，促进低空用户通过“一个网络”实现计划提交、受理、审批、运行等服务。

为适应新型航空器快速增长的需要，覃睿建议，加快建立无人机起降点等标准规范和设施建设，健全包括飞行服务站、通信协议等在内的低空运行支持系统。

——优环境，盘活低空空域资源。

低空经济量大面广，突破了传统航空业的管理和技术边界。“我们将在航空器适航审定、低空飞行服务保障、基础设施建设标准、市场准入管理、安全监管等方面加强研究和谋划。”中国民航局有关负责人表示，将按照“循序渐进、积极审慎、稳中求进”的原则，把握低空经济发展规律和阶段性特征，提升规模化、网络化、智能化、规范化水平，推动低空经济健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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