刘志强

抓住机遇、乘势而上，坚持谋创新、优质量、树品牌，中国品牌的影响力将不断迈上新台阶

近日，笔者的一位朋友在直播间购买了一件国货潮牌T恤，一入手便喜欢得不得了，列出一连串优点：外观简约、设计时尚、版型合身、面料舒适，价格也实惠。朋友感慨，国货“质优物美”，难怪会成为消费者追捧的“潮品”。

从服装、美妆、文创产品，到家具、家电、新能源汽车，这些年，国货“潮品”越发受到市场青睐，中国品牌的影响力与日俱增。其背后，是我国制造业特别是消费品制造业持续不断的成长进步。

成长进步，体现在对消费者需求更深刻的把握、更精准的满足。中国拥有超大规模市场，消费潜力巨大。具备“主场之利”的中国消费品企业，往往可以更快地响应消费者需求。像儿童电话手表，中国品牌占领大部分市场份额。究其原因，在于这些品牌更早意识到中国儿童使用智能手表的需求和特点，及时推出产品、抢占先机。“近水楼台先得月”，随时发现需求、及时响应需求、有效满足需求，中国品牌在消费需求升级的过程中收获更多机遇。

成长进步，体现在产品质量、功能的全方位提升。随便走进一家大型商超逛一圈，便能真切感受到：中国品牌产品质量越来越高的同时，创新的意识和水平也越来越强。像服饰产品，有打“面料”牌的，防晒、防风、透气、绵软、自降温、自升温，五花八门；有打“样式”牌的，中式、西式、中西合璧、“未来感”，琳琅满目。文具类产品更是“脑洞大开”，单拿学生用笔来说，有的完全“静音”，有的可涂擦，有的附带个小风扇，真正做到了“只有你想不到，没有你买不到”。这些年，中国品牌以需求为导向的技术研发、新品开发持续加力，工业设计、智能制造水平逐步提高，供给越发多元、优质，也越发赢得市场认可。

成长进步，也离不开企业为树品牌付出的持续努力。塑造品牌绝非一朝一夕之事，需要企业在研发、生产、营销、售后等各环节综合发力。特别是直接面向消费者的消费品企业，尤其要在营销环节下足功夫。这些年，数字经济在中国的蓬勃发展给消费品企业带来不少利好：从传统的媒介推广、网络电商，到新兴的直播带货平台、生活服务类APP，扩大品牌知名度的渠道和方式越来越多，渗透市场、吸引注意力、促成购买行为的几率越来越高。日益发达的快递物流，也有效提升了消费者体验。抓住这些机遇，广大消费品企业积极开拓、主动作为，收获了更大认可、更多机会。

抓住内需潜力持续释放的契机，坚定不移迈向高质量发展，中国消费品工业实现了进一步成长。截至2023年9月，我国规模以上消费品企业达18万家，占规模以上全部工业企业的38%，100多种消费品产量居世界第一。

近年来，中国人文化自信愈发坚定，理性消费观念不断提升，更多消费者开始主动选择国产品牌，并通过亲身体验深化对产品的了解，提升“二次消费”意愿。随着中国品牌日益深入人心，这样的“正向循环”将为中国消费品企业创造更广阔的市场空间。抓住机遇、乘势而上，坚持谋创新、优质量、树品牌，中国品牌的影响力将不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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