本报记者 李心萍

北京出发，高铁直达香港，将再添新通道。

眼下，京港高铁南昌至九江段（以下简称“昌九高铁”）建设有序推进。作为京港（台）通道的重要组成部分，其将与京雄商高铁，已建成运营的商丘至合肥高铁、合肥至安庆至九江高铁、南昌至深圳高铁、深圳至香港高铁连通，形成我国又一条南北高铁大通道。

“未来，从北京直达香港，既可以走京广、广深港高铁，也可走京港高铁。”昌九城际铁路公司昌九指挥部指挥长夏小任说，依托京港高铁，京津冀、长江中游、珠三角等城市群将实现贯通。

昌九高铁，北起江西九江庐山站，终至昌赣高铁何家村线路所，正线全长137.72公里，设计时速350公里。全线共设桥梁59座、隧道21座，桥隧比达82%。其中，南昌扬子洲赣江公铁大桥、天祥大道盾构隧道，为全线两大重难点控制性工程。

南昌扬子洲赣江公铁大桥，下层中间通行双线高速铁路，设计时速350公里；两侧通行4车道城市主干道，设计时速60公里；上层通行双向8车道城市快速路，设计时速80公里。

作为设计方，中铁第四勘察设计院桥梁设计负责人崔苗苗介绍，由于大桥位处城区，需同时满足市政和铁路两种用途，因此设计结构、参数都较为复杂。建成后，大桥将创造多项世界纪录：世界公路车道数量最多、通行能力最大的公铁合建桥梁；世界最大跨度时速350公里公铁混层合建桥梁；世界首座时速350公里竖琴形索面斜拉桥；世界首创大挑臂公铁混层钢桁梁断面……

以斜拉索为例，大桥所用的每根斜拉索，都是由547根直径7毫米、强度1860兆帕的钢丝组成，直径达21.1厘米，为世界上罕见的大直径斜拉索。同时，不同于传统斜拉桥，大桥斜拉索呈竖琴状布置，平行的拉索让千钧之力均匀分布于塔身，较以往的伞状设计更加简洁。

“大桥西支主桥正在对主塔和钢桁梁进行施工。”中铁大桥局昌九高铁5标项目部总工程师李江介绍，目前，G32号主墩索塔中横梁支架已完成浇筑施工，预计6月底实现主塔封顶。

天祥大道隧道，全长6.37公里，需穿越瑶湖分支、南昌市奥林匹克体育中心等78处风险源。

5月1日，地下20米处，开挖直径14.8米的“英雄号”盾构机上灯火通明。不足10平方米的驾驶室内，中铁十四局昌九高铁项目盾构机长张然凝神盯着参数的变化。随着环数变成411环，“英雄号”盾构机顺利下穿瑶湖分支，成功完成首个重大风险源的穿越。

张然介绍，盾构机下穿瑶湖分支时，盾构机与湖底最小垂直净距仅14米，在推进过程中若掘进参数控制不当容易导致隧道出现渗水、开挖仓压力失稳、湖泊堤岸发生位移等风险。

为确保盾构顺利推进，项目部邀请专家问诊把脉，配备一整套智能系统和新工艺，最终确保盾构机成功下穿瑶湖分支。

夏小任介绍，昌九高铁计划建设工期4.5年。建成通车后，将与既有沪昆高铁、武九高铁、杭昌高铁等多条线路衔接，对江西进一步对接粤港澳大湾区，推动沿线经济社会高质量发展具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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