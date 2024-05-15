王 珂 种震宇 尹舒羿

浙江湖州龙泉街道社区服务便民小店，工作人员在为居民配钥匙。

新华社记者 徐 昱摄

钥匙丢了，楼下小店就能配；裤子不合适，路口裁缝铺就能改；电器坏了，街边维修铺就能修……在日常生活中，平时不起眼的“小修小补”摊位提供的生活服务是“刚需”，关系居家生活的便利度和幸福感。居民在哪里能享受到这些服务？从业人员在哪里能找到更合适的场所？怎样推动行业有序发展？我们进行了采访。

规范管理，从一张“桌”到一间“铺”

“师傅好，我这个热水壶坏了，您帮忙看看是什么问题。”临近中午，居民李霞带着自家的旧热水壶走进北京市海淀区中关村街道科春社区小杨家电维修店，工作人员杨师傅熟练检查，不一会就修好了热水壶。

杨师傅在科春社区从事电器维修已经20多年。一开始，想找一个合适的经营场所并不容易，“刚来的时候摊位很小，也就两三平方米，只能放下一张桌子，很不方便。”

“小修小补”关乎千家万户，日常生活少不了。以前，经营者大多将摊位摆在路边街角，或是四处“游走”，虽然方便居民生活，但有时也给其他人带来困扰。

解决这一难题，给“小修小补”找到合适的落脚点是关键。中关村街道制定了便民维修网点管理办法，为“小修小补”摊位设置固定经营服务场所。经过调研，杨师傅的维修店被纳入便民网点，有了固定经营场所。从一张维修桌到宽敞明亮的维修店，很多从事修鞋、配钥匙、修车的师傅们把摊位搬进网点。

“街道对这些店铺进行了梳理，规范办理经营手续。同时，实行零房租或低房租，鼓励从业人员更好地提供服务。”中关村街道相关负责人说。

中关村街道分类施策为“小修小补”摊位提供帮扶，通过盘活社区闲置房屋、自行车棚等提供相应的空间。街道公布了经营要求，确保网点整洁规范、保持网点及周边环境卫生等。在此基础上，中关村街道还制作了“小修小补”网点分布图，涵盖辖区内32处网点的位置、经营时间以及维修人员的联系电话，方便群众就近找到店铺。

“小修小补”社区生活服务得到相关政策的鼓励和支持。商务部等13部门去年7月发布的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》（以下简称《行动计划》）提出，“规范有序发展集修鞋、配钥匙等‘小修小补’于一体的社区工坊，明码标价，提供平价维修服务。”

“小修小补”是居民社区生活服务的刚需，如何让这些业态更好地服务广大居民，体现城市治理的智慧。有些地方积极发展“一店多能”或便民综合体等网点，在超市、社区服务中心引进服装裁剪、家电维修、便民理发等，一站式满足居民生活需求。有些地方充分发掘社区内部力量，推动共建共享。

“‘小修小补’服务如何回归社区，考验的是城市治理水平和社区管理智慧。”中国人民大学城市规划与管理系副教授于洋表示，要提升城市精细化治理水平，形成更加灵活、人性化的管理方式和方法，规范与引导业态发展。

数字赋能，一键导航，服务触手可及

周末上午，江苏南京鼓楼区居民孙钰跟随导航来到家附近的裁缝店。她把一条需要收腰的裤子交给店主江师傅。“以前裁缝铺不好找，现在有了电子便民地图，方便多了！”

这张电子便民地图，产生于去年微信和腾讯地图联合发起的“小修小补”引路行动。地图涵盖了修鞋、配钥匙、管道疏通等居民日常所需的服务项目，用户通过地图可以快速定位附近的门店，点击进入界面还能详细查看营业时间、联系电话、用户评价等，并可一键导航。目前，电子便民地图已筛选出全国200多个城市超60万个修补小店的地理位置和服务信息。

微信和腾讯地图相关负责人介绍，地图还开放了共建入口，居民发现新的门店后可以通过“新增地点”将店铺信息上传到电子便民地图，与身边人共建生活圈。社区居民通过微信搜索“小修小补”“修鞋”等关键词就可以直接触达地图，找到距离最近的修补小店。

以前，不少“小修小补”的店铺嵌入社区，位置不显眼，有的甚至没有招牌，不便于寻找。拥抱数字化，越来越多“小修小补”被更多居民发现。《行动计划》提出，推广一刻钟便民生活圈网点动态地图、“小修小补”便民地图，引导更多点位“进图”，让居民“找得到”。

最近，家住湖南长沙的肖先生通过天鹅到家平台预约了一次厨房油烟机保洁，“我从平台下单，很快就有师傅接单了。在清理油烟机的时候，师傅发现插头有点问题，也帮忙解决了，真方便！”

依托平台优势，一些互联网家政企业在社区建立门店，推动线上线下融合发展，提高触及率，并依据社区服务场景的多样化需求，拓展服务品类，满足居民的个性化需求。

天鹅到家相关负责人介绍，将互联网技术引入家政服务，构建覆盖产品全链的数字化系统，将需求匹配等环节搬到线上，在提高效率的同时也让家政服务可视、可追溯，提升服务品质。

上海财经大学电子商务研究所执行所长崔丽丽表示，应积极发挥数字化优势，助力更多传统中小服务商家扩展便民生活服务的场景，并积极根据新场景推出相应的即时服务，更好满足居民社区服务需求。

留住老手艺，城市更有“烟火气”

在北京市东二环附近的巷子里，一间裁缝铺内挤满了人，“叶师傅，这条裤子的裤腿有点长，您给改改”“羽绒服破了，您费心给添点绒”……

这家店的主人名叫叶志良，因为地处东城区幸福大街，一名视频博主给店铺起名为“幸福大街裁缝铺”。这名视频博主拍摄的视频发布在社交平台上后，很多居民慕名而来。

“我从小跟着爷爷学裁缝，旗袍、大褂、棉袄都能做，现在做成衣的人少了，更多是来改补的。”说话间，叶师傅将一条黑色长裤铺在桌面上，对齐、画线、裁剪，一套动作十分熟练。随后，叶师傅将裤子折好放在缝纫机上，脚踩踏板，手扶裤面，机器嗡嗡作响，机针上下穿梭，砸下一道平整的缝线，熨烫过后，完全看不出修改的痕迹。叶师傅在北京做裁缝已经有20多年了，和不少客户成了朋友。

因地制宜、创新方式，留住更多“小修小补”的老手艺，城市更有“烟火气”。

在陕西西安新城区西一路街道兴盛社区，修表师傅吴志业拆开一块手表的表壳，仔细查看里面的零件。“修表这件事很磨性子，性子耐不住的做不下来。”在他的门店外，一块“尚德街坊”老手艺人门牌十分显眼。

西一路街道打造“一米工坊”服务品牌，统一设计辖区内老手艺人门店的门牌，引导店铺规范经营，让手艺人安心经营，居民放心消费。

“一米工坊”看似只是一块牌子，但在师傅们心中很有分量。“有了这个门牌，我觉得很光荣，得到了认可，干活都更有劲了。”在一家裁缝店门口，店主段雪艳看着牌子高兴地说。

专家表示，“小修小补”既可以入驻综合服务型的邻里中心、社区商业中心等“一店多能”场所，也可以在定时段、定路段等管理措施下开展灵活经营，就近提供便民服务。要在符合安全生产要求、城市管理规定且不影响周边居民生活的前提下，科学布局商业服务设施，规范“小修小补”等业态经营行为，提升治理精细化水平，让更多人享受更便利更高品质的社区生活服务。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经