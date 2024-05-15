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让电商为乡村发展注入新动能（市场漫步）

齐志明
2024年05月15日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　围绕推进乡村全面振兴，加强农村电商发展与县域商业体系建设的统筹衔接，促进农民增收和农村消费

　　

　　在重庆武隆区，当地苕粉通过直播带货平台卖到了一线城市；在湖北五峰土家族自治县，受益于“互联网+第四方物流”的供销集采集配新模式，老乡们拿快递更方便了……农村电商快速发展，有效带动乡村特色产业发展，改善农村消费条件。

　　发展农村电商，是建设农村现代流通体系的重要举措，是满足人民对美好生活向往的有力支撑。近年来，我国基本建立起县乡村三级电子商务服务体系和物流配送体系。2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。同时也要看到，与广袤的县域市场相比，农村电商在基础设施建设、物流配送效率、数字化转型升级等方面还有较大提升空间。前不久，商务部等9部门印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，从搭建多层次农村电商综合服务平台、加快农村现代物流配送体系建设等6个方面提出14条具体举措。要围绕推进乡村全面振兴，加强农村电商发展与县域商业体系建设的统筹衔接，补短板、强弱项、塑优势，多措并举推动农村电商高质量发展。

　　加大优质商品下沉力度，丰富农村消费市场。农村电商经营主体要抓住农民消费升级机遇，协同产业链各方，加大优质产品和服务投放力度，繁荣农村市场。电商平台和企业可发挥大数据资源优势，开展消费数据分析应用，引导生产厂商为农村市场投放更多适销对路商品。借助“以旧换新”政策，推动新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，完善售后回收服务网络，促进农村大宗消费品更新换代。

　　畅通农村物流，提高农产品现代流通水平。由于各地经济发展水平、产业特色和资源禀赋存在差异，我国现代物流在农村地区发展不平衡。电商平台既要充分挖掘农村“土特产”资源，加快培育农村电商特色品牌，也要加快贯通县乡村电子商务和快递物流配送体系，整合邮政、供销社、快递等物流资源，发展共同配送，探索“电商+产地仓+寄递物流”等新模式，提高农产品上行效率。

　　强化数字赋能，促进电商与农村生产生活融合发展。顺应数字经济发展趋势，各地区要深入实施数字乡村发展行动，推动农村商贸流通企业线上线下融合发展，促进电商与农村一二三产业深度融合。升级改造县级电商公共服务中心（电商产业园区），增强直播电商服务功能。综合运用人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，开展网订店取、生鲜直送等服务。引导电商平台通过供应链管理、门店升级等方式，改造升级农村小店，拓展涉农信息服务、客货运服务、移动缴费服务等功能。

　　为乡村发展注入新动能，农村电商大有可为。相信在各方努力下，一个设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系将逐步建成，不断助力畅通城乡经济循环，促进农民增收和农村消费。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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