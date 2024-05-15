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到乡村亲近自然、体验民宿、品尝美食——

乡村旅游增长强劲（消费万花筒）

本报记者 王 珂
2024年05月15日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　“既能带孩子亲近自然，又能感受乡村文化，这种旅游很有意义。”5月3日，在河北保定阜平县骆驼湾村，天津游客邵伟说。漫步村庄，山花烂漫、碧水潺潺，一座座新民居在青山绿水间依坡而建，其中不少被打造成精品民宿。本来没有打算留宿的邵伟，决定在当地民宿住一晚。

　　近年来，阜平县实施“生态立县、旅游兴县”战略，依托区位优势、文化资源，发展民宿经济，给游客带来更加优质的出游体验，也为推进乡村全面振兴注入新动力。去年，阜平入选全国首批文化产业赋能乡村振兴试点名单。

　　当下，到乡村亲近自然、体验民宿、品尝美食，成为众多游客出游之选。文化和旅游部发布的数据显示，刚刚过去的“五一”假期，乡村旅游增长强劲，成为旅游市场的一大亮点。途家民宿数据显示，“五一”民宿预订创历史新高，其中乡村民宿是预订热点。“随着我国基础设施不断完善，乡村旅游既能满足度假休闲需求，又能结合当地文化提供更加独特的体验，受到游客青睐。”途家民宿首席商务官刘杨说。

　　乡村旅游的“热”，得益于供给不断创新。各地以自然山水、田园风貌、民俗非遗等为主题的乡村旅游产品越来越丰富，激发了人们更大的出游热情。在阜平县骆驼湾村，村里大戏台轮番上演精彩的文艺演出，民俗技艺坊、山货特产店、特色小吃摊位吸引众多游客驻足。为给游客创造更加丰富、更有文化味的乡村旅游体验，阜平县优化提升一批农旅项目，建成云花溪谷等乡村营地，策划举办山地越野大赛等特色体育赛事，推动农业园区、乡村营地、乡村运动公园、体育赛事等业态融合发展，更好满足游客多元化需求。

　　乡村旅游的发展离不开政策保障和支持。《“十四五”旅游业发展规划》提出，“完善乡村旅游政策保障体系，鼓励各地区因地制宜将乡村旅游纳入县域相关规划，统筹推进乡村旅游道路、停车场、厕所、污水垃圾处理设施等基础设施建设。”各地积极强化制度设计，完善基础设施，不断提升保障水平，构建全方位、多层次的乡村旅游供给体系。

　　阜平县持续完善乡村旅游发展的基础设施。当地先后建成村级以上道路1000余公里，完成村村通公路改造500公里，建设了130公里的旅游风景廊道。同时，还加强5G基站建设，实现主要乡镇及景区5G网络全覆盖。完成28个旅游特色村庄的改造提升，创建省级美丽乡村19个、市级美丽乡村14个，乡村面貌明显改善，乡村旅游体验持续提升。

　　专家认为，我国乡村旅游有巨大的发展潜力。要不断丰富乡村旅游市场的产品供给，打造多样化、特色化、高品质的乡村旅游产品和线路，激发乡村旅游市场更大动能，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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