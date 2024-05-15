盛朝迅

原标题：把握产业发展趋势 推动设备更新改造

我国是世界第一制造大国和多种耐用消费品销售大国，机器设备、耐用消费品保有量大。目前，全社会设备存量资产净值接近40万亿元，工业机器人保有量占全世界的1/3，风电光伏等新能源设备装机量连续多年全球第一，家电保有量超过30亿台，汽车保有量超过3亿辆，每年工农业等重点领域设备投资更新需求和汽车、家电换代需求在6万亿元以上。

通过大规模设备更新和消费品以旧换新，促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，让更多高质量耐用消费品进入居民生活，有助于释放内需动能，提高国民经济循环质量和人民生活水平，是一项惠民利企、一举多得、既利当前、更利长远的重大举措。

为更好推动大规模设备更新政策落地实施，需要准确把握产业发展趋势，将大规模设备更新和促进产业高端化、智能化、绿色化发展紧密结合，推动产业高质量发展；发挥数字经济赋能实体经济作用，以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，推动生产设备、用能设备、发输配电设备数智化升级，促进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，培育数字经济赋智赋能新模式；加大制造业绿色化转型支持力度，加快完善能耗、排放、技术标准，动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，加快提升节能指标和市场准入门槛，推动重点领域节能降碳设备更新改造升级，带动全行业绿色低碳转型；强化重大创新成果迭代应用，进一步推进首台（套）装备、首批次材料、首版次软件示范应用，以设备更新为契机促进产业链供应链韧性和安全水平持续提升。

同时，注意设备更新与改造升级的有机结合，提升综合经济效益。当前，技术改造投资占整个制造业投资的40%至45%，是制造业投资最大的推动力量。在大规模设备更新的同时，辅之以技术改造、再制造、工艺升级、材料升级和管理能力提升等方面的投资，将会有效提升设备利用效率，减轻企业资金压力，提高企业技术水平、运营管理水平和综合经济效益，并进一步提升企业竞争力，促进制造业不断向中高端迈进，发展新质生产力。

加大对制造业企业设备更新的金融支持，形成多方合力。推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，需要产供销、上下游、政企民、线上线下协同联动、综合施策。特别是在遵循市场规律的基础上，政府出台激励政策，加大再贷款、贴息支持和担保支持力度，促进金融机构按照市场化、法治化原则进一步完善配套制度措施，细化实化目标任务，优化业务办理流程，积极满足重点领域融资需求，切实提升金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的能力和质效。

（作者：盛朝迅，系中国宏观经济研究院战略政策室主任、研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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