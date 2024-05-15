人民网记者 乔雪峰

从岭南的甜蜜果香，到东海的海鲜盛宴，再到江南的春日新茶，随着我国快递物流体系的不断完善，各地特色产品搭乘快递快车，直达千家万户。

记者从国家邮政局获悉，2024年4月中国快递发展指数为416，同比提升16.7%。4月，我国快递行业市场规模稳步增长，服务质效不断提升，发展能力有所增强，运行态势整体向好。

从分项指标看，预计4月快递业务量收同比增速将分别接近23%和19%。截至4月29日，今年全国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天。

今年以来，快递业还不断培育发展新质生产力的新动能，以科技创新推动产业创新，大型分拨中心智能化改造加快推进，无人仓、无人车、无人机等迅速应用，行业信息化、智能化水平不断提高，运输效率、服务质量得到持续提升。

数据显示，4月，快递服务质量指数为648.8，同比提升15.5%。从分项指标来看，快递服务公众满意度预计为83.8分，同比提高1.9分。重点地区72小时妥投率预计为84.5%，同比提高2.9个百分点。

快递服务质量得到进一步提升的背后，是快递行业不断改进服务质效，有效地满足了人们对物流服务品质的追求和期待。对此，国家邮政局相关负责人从三个方面进行了解读，一是末端服务优化完善。快递企业嵌入社区打造便民服务站，叠加维修、安装、包装回收、社群服务等多种功能，实现“一刻钟上门”的高效服务。入驻昆明长水机场，提供行李酒店到机场寄递、行李机场暂存、在机场寄递超重行李或者航空限制物品等服务。在常州打造首家恐龙主题快递驿站，将寄递服务与文化创意相结合，满足游客个性化的需求。

二是智能服务深化发展。快递企业试点推行“室外无人车+室内机器人”寄递新方案，降低末端派送压力与人力成本。在北上广等一线城市，推出“无人仓配服务”，在消费者附近网点搭建“智微仓配一体网”，助力商家实现全城“小时达”的履约交付。

三是特色服务提质升级。快递企业聚焦鲜花（芍药、牡丹等）产业，优化“产地仓+销地仓”服务模式，在产地端打造鲜花共享加工集散中心，提升花卉寄递处理速度与效率；在销地端建立末端鲜花加工配送中心与城市鲜花冷仓，将“产销撮合”模式打造成服务升级新趋势。通过产地直发模式，保障春茶上行。

该负责人表示，4月，我国快递企业持续挖掘市场增量，着力改善服务质量，积极拓展发展空间，行业发展充满活力。“预计5月，行业仍将保持合理增速，持续向好发展。”

数据显示，4月，中国快递发展能力指数为221，同比提升3.5%。行业蓄力增强基础能力，提升跨境服务水平。对此，该负责人指出，一是设施网络持续完善。长沙、亳州、柳州、西安等地新建场所投产运营，温州、三亚、金华等地分拨场所搬迁升级，推动南阳、汕头、喀什等地快递物流智能产业园、物流港等项目签约落地，干线转运网络逐步完善，分拣效率进一步提高。二是运输方式创新发展。快递企业与铁路合作开行“佛山-北京”精品快递直达班列，提升陆路运输效能。积极拓展低空经济应用场景，在无锡、滨州、西安等市开通无人机配送线路，“低空物流”服务网络加速布局。三是跨境能力日益增强。快递企业发挥境外本地服务优势，力拓国际会展领域，为参会企业提供运输、清关、仓储、配送等综合服务，跨境服务场景不断丰富。开通“郑州-墨西哥”跨境电商包机航线，与缅甸、哈萨克斯坦等国企业深化国际合作，为促进与相关国家经贸往来搭建快速高效流通渠道。

(责编：乔业琼、高雷)

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