原标题：护航数字经济持续健康发展

本报北京5月14日电（记者鲁元珍）为促进数字经济规范健康持续发展，市场监管总局近日发布《网络反不正当竞争暂行规定》，将自2024年9月1日起施行。

《规定》坚持鼓励创新,保护企业创新成果，着力促进互联网行业发挥最大创新潜能。在着力规范竞争方面，《规定》顺应我国数字经济发展新特点、新趋势、新要求，完善各类网络不正当竞争行为认定标准及规制要求。明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为；并设置兜底条款，为可能出现的新问题新行为提供监管依据。

在加强消费者权益保护方面，《规定》对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制，为解决线上消费新场景新业态萌发的新问题提供政策支撑。

(责编：杨曦、陈键)

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