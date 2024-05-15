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鸡种质资源保存保护实现新突破

本报记者 杨舒
2024年05月15日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：鸡种质资源保存保护实现新突破

本报北京5月14日电（记者杨舒）鸡的卵子即鸡蛋由于含水量高等特点，难以长期保存，严重阻碍了鸡种质资源的保存保护。近日，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所蛋鸡遗传育种创新团队利用原位移植技术，在一只白来航母鸡中成功移植了横斑洛克黑羽鸡的冷冻卵巢组织，经授精后，成功孵化出一只横斑洛克黑羽雏鸡，在国内首次实现了鸡冷冻卵巢组织的活体复原。

此次试验成功，标志着我国可以通过冷冻保存鸡的卵巢组织和精液等遗传材料，实现对鸡种质资源跨越时空的活体复原，对我国鸡遗传资源长期有效的保存和对鸡品种濒危资源的抢救性保护，具有里程碑意义。

据成果负责人、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所蛋鸡遗传育种创新团队资深首席研究员陈继兰介绍，卵子和精子等遗传材料的冷冻保存与复苏是实现畜禽遗传资源长期安全保护的重要保障。此前，该团队在国内率先突破了鸡精液冷冻保存技术，已成功应用于国家家养动物种质资源库，收集保存了30余个珍稀濒危鸡的遗传资源。但鸡卵子的冷冻保存与复苏技术却一直是难点。与精子相比，鸡的卵子中携带有特殊的遗传基因，对其保存保护十分必要。

针对这一技术瓶颈，研究团队发现，一片鸡的卵巢组织即可储备大量的原始卵泡。因此，本次试验中，研究人员利用冷冻保存技术，成功冻存了横斑洛克黑羽鸡的卵巢组织，后解冻复苏后，原位移植到一只白来航鸡的卵巢内，并发生了组织融合。随着这只白来航鸡性成熟，它的卵巢可同时产生两个不同品种鸡的卵子。此时，研究人员利用横斑洛克黑羽公鸡的精液对这只母鸡进行授精，这只白来航鸡就有一定概率产出横斑洛克黑羽鸡品种的雏鸡。最终试验获得成功。

陈继兰表示，该卵巢冷冻和原位移植技术的成功，突破了单性别冷冻保存精子难以保存完整基因组的难题，后续将对复原个体开展评估并进一步研究复原效率提升方案。

(责编：杨曦、陈键)
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