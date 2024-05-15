原标题：冬小麦干热风灾害风险预警发布

本报北京5月14日电（记者陈海波）农业农村部和中国气象局14日联合发布冬小麦干热风灾害风险预警。受高温晴热天气影响，预计5月17日至19日，河北中南部、山东中西部、河南中北部、安徽西北部、山西南部、陕西关中等地冬小麦干热风风险较高（黄色预警），河北南部、山东西北部、河南北部、山西东南部部分地区风险高（橙色预警）。建议上述地区采取“一喷三防”、微喷灌或小水细浇等措施，预防和减轻干热风危害。

干热风又称“火风”“热风”“干风”，是小麦生长发育后期的一种农业气象灾害，主要出现于黄淮海平原、晋南、关中盆地以及新疆一带，影响面积大，出现频次高。此外，华北、西北和黄淮地区春末夏初期间也可能出现。干热风常在春末夏初少雨、高温天气时发生，这个时候也是我国华北、西北及黄淮地区小麦抽穗、扬花、灌浆的关键时刻。如果温度急剧升高，湿度快速下降，并伴有一定风力，便容易导致麦田蒸腾过快，小麦根系缺水灌浆不足，小麦出现大面积秕粒歉收，甚至死亡。

据悉，中国气象局将加强对小麦干热风发展态势的实时监测，做好重点区域天气预报服务，联合农业农村部门做好信息提示与预警发布工作。

(责编：杨曦、陈键)

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