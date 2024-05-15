崔爽

原标题：工信部开展2024年“数字适老中国行”活动

科技日报北京5月14日电 （记者崔爽）记者14日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发通知，组织开展2024年“数字适老中国行”活动，时间为5月至12月。

据了解，活动以“数字适老 温‘心’同行”为主题，包括政策宣贯、调查研究、服务升级、技能教学、技术共享、惠老专场等6项内容，其中前4项为必选内容。

根据通知要求，活动将聚焦新闻资讯、社交通讯、生活购物、医疗健康、金融服务、学习教育、交通出行等领域，开展互联网网站、移动互联网应用适老化改造；组织基础电信企业、互联网企业、终端企业等，开展“银龄数字课堂”等数字技术应用教学活动，编制面向老年人的通俗易懂的教学手册、视频，普及反诈防骗知识；围绕新一代信息技术在适老化领域的发展与应用，组织相关企事业单位开展适老化技术研讨与交流，推动适老化技术共建共享；充分发挥企业、高校、科研机构等力量，积极开展适老化技术创新研发，营造开放、共赢的技术创新环境。

(责编：杨曦、陈键)

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