人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部开展2024年“数字适老中国行”活动

崔爽
2024年05月15日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：工信部开展2024年“数字适老中国行”活动

科技日报北京5月14日电 （记者崔爽）记者14日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部近日印发通知，组织开展2024年“数字适老中国行”活动，时间为5月至12月。

据了解，活动以“数字适老 温‘心’同行”为主题，包括政策宣贯、调查研究、服务升级、技能教学、技术共享、惠老专场等6项内容，其中前4项为必选内容。

根据通知要求，活动将聚焦新闻资讯、社交通讯、生活购物、医疗健康、金融服务、学习教育、交通出行等领域，开展互联网网站、移动互联网应用适老化改造；组织基础电信企业、互联网企业、终端企业等，开展“银龄数字课堂”等数字技术应用教学活动，编制面向老年人的通俗易懂的教学手册、视频，普及反诈防骗知识；围绕新一代信息技术在适老化领域的发展与应用，组织相关企事业单位开展适老化技术研讨与交流，推动适老化技术共建共享；充分发挥企业、高校、科研机构等力量，积极开展适老化技术创新研发，营造开放、共赢的技术创新环境。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升人事薪酬数字化水平 银行加快构建“金融+非金融”服务场景
　　当前，数字经济蓬勃兴起为金融创新构筑了广阔舞台，数字技术快速演进为金融数字化转型注入活力，增强了金融服务实体经济能力。 作为企业经营管理核心领域，银行长期参与、衔接人事薪酬两端，发挥着重要作用。…
品牌引领、价值提升 业界聚焦国资国企品牌建设
　　会议现场。受访方供图 人民网北京5月14日电 （记者夏晓伦）“近年来，国资国企多措并举，有力推进品牌建设，总体取得显著成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部