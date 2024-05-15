原标题：我科学家发现银河系晕里存在巨大磁环

科技日报北京5月14日电 （记者陆成宽）记者14日从中国科学院国家天文台获悉，通过分析银河系内的脉冲星和银河系外的射电源相关数据，该台科研人员发现银河系晕中有一个巨大的磁环。这为宇宙线粒子传播、星系气体动力学和宇宙磁场演化等研究领域提供了至关重要的观测结果。相关成果在线发表于《天体物理学杂志》。

宇宙磁场的起源和演化，是天体物理学中一个长期悬而未决的重大难题。世界各大射电望远镜都在发展和提升偏振测量能力，希望解决这一难题。其中的一项重要工作是测量银河系大尺度磁场结构。

中国科学院国家天文台研究员韩金林之前曾测量出银河系盘区存在一个大尺度磁场结构。但银晕磁环结构的大小和强度一直没有测出。

此次，科研人员创新性提出，将太阳附近的脉冲星法拉第旋转率测量值作为本地星际介质的贡献，从银河系外射电源法拉第效应的分布数值中扣除，从而得到巨大银晕的法拉第旋转效应分布。

韩金林介绍，他们利用收集的相关数据，发现银晕中的磁环从离银河系中心6000光年一直延伸到5万光年，太阳附近局部区域的星际介质也是这个巨大磁环的一部分。

(责编：杨曦、陈键)

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