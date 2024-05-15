原标题：“鲲龙”AG600完成两项高风险飞行试验

科技日报北京5月14日电 （记者矫阳）14日，“鲲龙”AG600传来好消息。这款由我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机，于近日相继完成两项高风险试飞科目——夜航飞行试验及空速校准和基准失速速度飞行试验。

航空工业通飞华南公司研发中心总体部部长程志航告诉科技日报记者，两项试验的完成，为“鲲龙”AG600型号顺利进入TIA（飞机型号检查核准书），进而完成适航取证目标奠定了重要基础。

飞机夜航飞行试验主要对飞机的照明系统进行评估，验证飞机能够在夜间给飞行员提供足够的照明，且不会对飞行员产生不利的眩光、反光、晕影和直射光，这是确保飞机具备夜间出勤能力的重要前置条件。

5月7日，“鲲龙”AG600开始进行首次夜航飞行试验。当天19时日落后，“鲲龙”AG600从陕西蒲城国家民机试飞基地起飞，经历数小时飞行，于22时圆满完成试飞并返场关车，累计开展了9个架次的连续起降。

“在进行第5个架次的起降之后，塔台传来一个振奋人心的消息——机组对飞机着陆灯的照射角范围和亮度给出了满意的评价。”航空工业通飞华南公司试飞中心主任刘颖说，此次夜航验证的顺利完成，为飞机拓展使用包线、放宽使用限制、进行全天候试飞争取到了宝贵时间。

5月13日，“鲲龙”AG600完成空速校准空中段和基准失速速度试飞的最后一个架次，顺利降落在陕西蒲城国家民机试飞基地。

空速校准是飞机进入TIA的必要科目之一，其中，失速段和俯冲段空校是高Ⅰ类风险科目。“这个试飞科目的意义在于确保飞机能够准确地获取和处理周围大气环境的参数，这些参数对于飞行控制、导航和数据分析也是至关重要的，直接影响飞行的安全和效率。”刘颖说，通过校准可以确定空速指示、气压高度、温度、迎角的修正量，验证其与适航标准的符合性。

而基准失速速度试飞将确定飞机在失速状态下的飞行特性和性能，是适航审定的关键，是飞机进入TIA（飞机型号检查核准书）的必飞科目之一，也是挑战极限的试飞科目之一。“获取这个速度将为飞行员提供一个安全区，同时，失速警告系统也需要根据其设定警告阈值。”刘颖说。

刘颖介绍，为保证“鲲龙”AG600完成空速校准空中段和基准失速速度试飞顺利完成，从试飞科目的大纲批复、构型差异评估、制造符合性检查到最后表明符合性试飞，研制团队与相关研制方和局方代表大力协同、凝心聚力、攻坚克难。试飞过程中，研制团队先后与相关兄弟单位协同解决了试飞状态点、大气数据系统、飞控系统状态协调确定等问题。

“后续，研制团队将继续团结协作、拼搏奋进，为型号研制贡献力量。”程志航表示。

(责编：杨曦、陈键)

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