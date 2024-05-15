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新型生物抑菌剂可防治“植物癌症”

2024年05月15日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：新型生物抑菌剂可防治“植物癌症”

科技日报天津5月14日电 （记者陈曦 通讯员焦德芳 王欣睿）记者14日从天津大学获悉，该校药学院高文远教授团队针对黄芪根腐病研发出一种新型生物抑菌剂。该抑菌剂不仅能抑制有“植物癌症”之称的根腐病，还能促进黄芪生长代谢。相关成果近日发表在国际期刊《化学工程杂志》上。

黄芪素有“补药之长”美誉，被《本草纲目》誉为药材上品。而由多种致病菌复合侵染引起的根腐病，极大影响了黄芪种植。研究表明，在低洼排水不良的地块，黄芪根腐病发病率为32％—41％，重病田达55％。

种植抗病品种、使用传统化学农药等方法，存在选育周期长、对环境和人体危害大等问题。因此，开发一种环境友好、性价比高的黄芪根腐病生物防治技术，对我国黄芪产业高质量发展具有重大意义。

针对黄芪根腐病问题，作为国家中药材产业技术体系岗位科学家的高文远与团队开发出一种新型生物抑菌剂。该抑菌剂不仅能作为抗真菌剂抑制根腐病，还能促进黄芪生长代谢。机理研究表明，这种新型抑菌剂可通过抑制尖孢镰刀菌生长基因、刺激黄芪产生抑菌成分、激活黄芪抗性基因等方式发挥抑菌作用，可作为传统农药的替代品，在植物保护中具有巨大的应用潜力。

“我们的新型抑菌剂与目前市售农药效果相当，但成本更低，也更加环保。”团队主要成员、天津大学药学院副教授王娟表示，“接下来，我们会进一步优化成本，并计划与天津大学对口支援的甘肃宕昌县黄芪基地开展合作，考察示范效果，实现推广应用。”

(责编：杨曦、陈键)
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