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“小包裹”跑出“加速度” 快递业成绩彰显经济活力

孟 珂
2024年05月15日09:01 | 来源：证券日报
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原标题：“小包裹”跑出“加速度” 快递业成绩彰显经济活力

据国家邮政局消息，经测算，2024年4月份中国快递发展指数为416，同比提升16.7%。同时，截至4月29日，今年全国快递业务量达到500亿件，比2023年提前32天。这样的成绩无疑是中国快递业强劲发展势头的有力证明，更呈现出中国消费市场持续向好的态势，为稳中向好的中国经济写下生动注脚。

消费者“买起来”助力快递“跑起来”。中国拥有全球最具潜力的消费市场，14亿多人口的庞大基数意味着巨大的消费潜力。随着生活水平的提高和消费观念的转变，线上购物已成为人们日常生活的一部分。从一季度数据来看，实物商品网上零售额超过2.8万亿元，占社会消费品零售总额的比重为23.3%。

“小包裹”跑出“加速度”。我国物流基础设施网络日趋完备，达到世界先进水平。根据世界银行最新发布的《2023年全球物流绩效指数报告》，我国物流基础设施排名超越美国、法国等发达经济体。此外，随着科技的进步和创新的推动，快递业正在不断探索新的服务模式和技术应用。调研显示，近年京东物流、顺丰速递等头部企业在数字化相关领域投入增长超过50%，以助力供应链体系逐步提效。

展望未来，随着中国经济的持续发展和消费市场的不断扩大，中国快递业将面临更多机遇与挑战。笔者认为，为了确保行业的持续健康发展，应从三方面协同发力。

首先，随着快递业务量的不断增长，如何确保服务质量和客户满意度是一个亟待解决的问题。快递企业应投入更多的资源来优化服务流程、提升配送效率，以确保每一个包裹都能准时、安全地送达消费者手中。

其次，快递企业要积极探索绿色、低碳的运营模式，这是未来可持续发展的重要方向。企业应加强与上下游企业的合作，共同推动绿色供应链建设，为行业可持续发展贡献力量。

最后，严把快递“安全关”至关重要，监管部门需进一步提升快递业防控能力和安全监管水平。一方面，加强对快递企业的监管力度、完善相关法律法规、建立健全的安全管理制度等措施；另一方面，企业应加强自身建设，提高员工的安全意识和操作技能，确保快递服务过程中的安全无误。

(责编：杨曦、陈键)
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