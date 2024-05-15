原标题：证券监管执法“长牙带刺” 持续提振投资者信心

投资者是市场之本，本固才能枝荣。一直以来，证券监管部门持续推动在法律上、制度上、监管执法和司法上加强投资者保护，营造良好市场生态，增强投资者对市场的信心。

今年以来，证券监管执法“长牙带刺”、有棱有角，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等各类违法违规行为，实现监管全覆盖，以维护市场“三公”秩序，保护投资者合法权益，提振投资者信心。

华东政法大学国际金融法律学院教授郑彧对《证券日报》记者表示，今年以来证券监管执法呈现三方面的特点：首先，在传统高发的证券违法领域（财务造假、内幕交易和操纵市场）继续保持高压监管态势；其次，强化对于中介机构的责任追责，关注中介机构或者特定市场人员在市值管理、交易中的非法利益输送、“老鼠仓”等不法行为的追责，实现“全面监管，不留死角”；最后，证券监管部门与其它执法机构的联动性开始趋于紧密，证券行政违法行为与证券犯罪违法行为、证券民事违法行为之间的立体化追责机制正在形成。

重点领域执法力度持续加强

对“关键少数”违规惩处力度加大

一直以来，欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等都是证券监管部门重点打击领域。今年以来，证监会加强监管执法，对上述违法行为处罚力度明显提升。

据《证券日报》记者不完全统计，今年以来截至5月14日，证监会和地方证监局披露的行政处罚决定书超过百份，主要集中在欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等领域。其中，欺诈发行、财务造假罚单明显增多，在信息披露违法违规的罚单中，涉及财务造假的占比超过五成。操纵市场罚单数量较少，但是金额普遍较高，其中王某操纵“电光科技”被证监会罚没2.71亿元。

内幕交易“窝案”频出，证监会开出的内幕交易罚单中，有3份均涉及恒逸石化，3份均涉及冰山冷热；北京证监局发布的内幕交易罚单中，有5份均涉及民生控股。

其中，对上市公司“关键少数”的内幕交易，监管部门采取重罚，大幅提高处罚力度。如今年3月份，证监会发布对北京某上市公司董事长、法定代表人张某某内幕交易任职公司股票的行政处罚决定书。2020年，该上市公司实施商誉减值内幕信息敏感期内，张某某具有交易决策权的证券账户通过大宗交易卖出该公司股票获利502.7万元。证监会认为，张某某作为上市公司董事长从事内幕交易，交易金额高达1.24亿元，情节恶劣。证监会对张某某采取“没一罚六”，远超一般内幕交易“没一罚三”的处罚力度，罚没金额合计1759.44万元。

在郑彧看来，监管部门对于重点领域恶性违法行为的严厉打击，在本质上还是要确保市场运行的公平性。

此外，随着减持监管的强化，监管部门对上市公司董监高等违规减持、短线交易等交易违规的查处力度亦加大。德恒上海律师事务所合伙人陈波对《证券日报》记者表示，今年以来，查处违规减持、短线交易等违规买卖股票的案件数量大幅增加，有利于保护涉案上市公司的投资者，也有利于增强已入市投资者甚至潜在投资者对证券市场的信心，进而增加证券市场活力，更好发挥证券市场的功能。

浙江六和（宁波）律师事务所合伙人张志旺对《证券日报》记者表示，对欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等恶性违法行为的打击，以及加大对上市公司董监高违规减持、短线交易等行为监管力度，有力地维护了证券市场的“三公”原则，有利于保护投资者信心，也便利受到损害的投资者向违规违法者依法进行索赔。

行政处罚只是第一步，监管部门已逐步构建行政执法、民事赔偿、刑事惩戒相互衔接、相互支持的立体追责体系，切实提高违法成本，提升投资者保护效能。

加强投资者保护

根本在于维护市场“三公”秩序

今年以来，证券监管部门对券商等中介机构开出的罚单明显增多。据同花顺iFind数据统计，年内已有30多家券商收到证监会、地方证监局、沪深北交易所的罚单（含行政处罚决定书和行政监管措施），涉及投行业务、两融业务、股票质押、场外期权以及自营投资等业务违规。此外，监管部门对证券从业人员炒股、与客户约定分享投资收益、在自媒体账号营销宣传违规的查处力度亦加大。

“监管部门对券商等中介机构处罚增多，旨在维护市场公平性。”郑彧表示，中介机构是证券市场一个非常重要的组成部分，是证券发行和证券交易的“辅助商”，其自身信用是构成全市场信用机制的一个组成部分，因此，提升中介机构信用可信度、诚信水平，对于提升整个市场信用、市场可信度至关重要。

国务院日前印发的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出，“必须始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求”。

张志旺表示，加强投资者保护的根本在于证券市场参与主体在证券发行和交易过程中，能够真正遵循公开、公平、公正的原则。要做到这一点，一方面要持续健全法律和交易规则，另一方面要对违法违规行为的惩处做到及时性和全面性，避免选择性执法和运动式执法。

郑彧认为，加强投资者保护的根本在于维护市场公平性，惩罚机制很重要。监管部门要加强对违反市场公平秩序行为的惩戒处罚，对违法行为形成“阻却”，从而达到净化市场、实现公平的效果。

(责编：杨曦、陈键)

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