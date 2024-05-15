原标题：商务部：积极支持中部六省充分发挥区位优势和资源优势

本报讯 （记者刘萌）5月14日，国新办举行新闻发布会介绍第十三届中国中部投资贸易博览会（以下简称“中部博览会”）有关情况。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激表示，第十三届中部博览会将于今年5月31日至6月2日在湖南长沙举办。中部博览会致力于打造促进中部地区对外开放平台，已成为国家实施中部崛起战略的有效载体和中部六省扩大对外经贸交流与合作的重要平台，自2006年以来已成功举办了12届，中部六省充分利用这个平台，积极开展对外招商推介，大力拓展合作交流，对促进区域经济协调发展，扩大中部地区对外开放起到了重要的推动作用。

据介绍，第十三届中部博览会将以“开放创新 中部崛起”为主题，将举办展览展示、项目对接、招商推介等系列活动共20余场，包括现代石化、新材料、电子信息、新能源汽车等先进制造业领域“引进来”的专场招商推介，为企业“走出去”、开拓海外市场开展贸易投资对接，还有推动“科技创新+产业发展+金融服务”良性循环的产业数字金融合作对接等。

“办好本届中部博览会，有助于巩固外贸外资基本盘，服务构建新发展格局，对培育新质生产力发挥积极作用，为推动中部地区高质量发展注入新动能。”凌激说。

商务部投资促进事务局局长刘民强介绍，本届中部博览会精心策划了一系列的“小而精”的投资促进活动，将竭诚服务中外企业的需求，推动更多投资合作项目落地。中部六省将各自牵头一场重点产业链的招商推介会，这是今年中部博览会的首次创新。

具体来看，东道主湖南省会牵头中部地区现代石化产业招商推介会；河南省会牵头中部地区枢纽经济建设对接会，将聚焦强化中部地区综合交通运输枢纽功能，围绕通航产业发展、中原出海新通道建设和做优做强现代物流，积极邀请国内外500强企业、跨国公司、行业龙头企业、专精特新企业现场进行对接；湖北省会牵头中部地区新材料产业链供应链创新合作项目对接会，将聚焦光电子信息材料、新能源材料等新材料产业链供应链需求，开展一对一项目对接；安徽省将牵头中部地区新能源汽车产业链招商推介会，将致力于推动整车、零部件、后市场一体化发展，加快推动中部地区汽车产业集群建设迈上新台阶；江西省将会牵头中部地区电子信息产业链招商推介会，将采取“政府推介+企业路演”的形式，结合中部地区产业发展的特色，加强对接交流，实现项目的合作；山西省会牵头中部地区新能源产业链推介对接会，将围绕高端制造、风电装备、氢能、光伏、新型储能等领域合作开展对接。

谈及近年来商务部在支持中部地区崛起方面开展了哪些工作，凌激介绍，一是推进高水平开放平台建设；二是支持外贸转型升级新业态发展；三是更大力度吸引和利用外资；四是完善内贸流通体系；五是加强多双边经贸合作；六是推动乡村振兴。

凌激表示，下一步，商务部将与有关部门和地方一道，积极支持中部六省充分发挥区位优势和资源优势，大力巩固外资外贸基本盘、完善内贸流通体系，加快中非经贸深度合作先行区、自贸试验区等开放平台建设，支持中部地区更好服务和融入新发展格局，推动高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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