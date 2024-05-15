原标题：淘宝GMV、订单量双位数增长 “用户为先”效果显著

5月14日晚，阿里巴巴集团公布最新财报，其中淘宝天猫业绩表现全面超越市场预期，成为本季重要亮点。

财报显示，截止的3月31日季度内，淘宝天猫商品交易总额(GMV)、订单数均取得同比两位数增长，88VIP会员数量突破3500万人，同样保持双位数增长。

受购买用户数和交易频次强劲增长带动，淘天集团实现营收932.16亿元，同比增长4%，客户管理费(CMR)收入同比增长5%，全面超市场预期。

财报指出，“我们正对具价格竞争力的商品供应、客户服务、会员体系权益和技术等领域加大战略性投入，旨在提升用户体验，从而提高消费者留存率，并提升购买频次”。基于这一战略，本季度淘宝天猫密集推出变革措施，加大相关领域投资力度。

针对消费者服务体验，自去年12月底开始，淘宝先后推出了仅退款政策、新疆地区包邮服务、先用后付、店铺体验评分系统升级以及网页版全面改造等一系列措施，全面优化用户体验。对于88VIP等会员用户，淘宝还引入了无限退货免运费和积分换现金红包等增值服务，深化了以用户体验为中心的产品优化策略。

这在淘宝APP层面也有直观体现，不少消费者发现，手机淘宝首屏三大频道变更为两大频道，且面积有所缩小，并且支持用户自定义设置首页的快捷入口，淘宝还扩大了商品双瀑布流推荐的面积占比，APP打开速度也有提升。有业内人士分析认为，淘宝作为服务亿万用户的国民APP，牵一发而动全身，能够短期内推出这么多变革，意味着其正在打破内部藩篱，用户体验已被提升到前所未有的重要位置。

在改进用户体验的同时，性价比商品供给同样是本季淘宝投入的重点。今年1月，主打源头工厂直供的“淘工厂”业务全面升级，启动了面向产业带厂商的新品佣金激励计划，推出两大项佣金优惠政策，最高优惠幅度高达95%，普通商品最大优惠达50%。

此外，针对品牌商品，4月份淘宝百亿补贴首次启动“百亿秒杀节”，持续加码“真补贴、真省钱” ，在全网低价基础上，再打7折，活动吸引了超过500大牌，超过2000万件货品参加，实现了从工厂货到高端品牌的性价比商品全供给。

值得关注的，本季淘宝天猫GMV取得双位数增长同时，商家负担也进一步减轻。数据显示，为助力商家降本增效，淘天集团2024年来已陆续发布了10款AI经营工具，4月更宣布包括生意参谋、店小蜜客服机器人、图片空间等重要经营服务全面免费提供，帮助商家降低经营成本，中小商家受益尤为明显。

此外，阿里妈妈最新上线的“全站推广”，同样成为提升商品销售转化效率的利器，有内测商家GMV同比增长2.97倍。瑞银最新报告显示，三月份商家在淘宝天猫的转化率和回报率稳步提高，表现优于其他传统电子商务平台。

根据天猫公布的2024年第一季度开店数据，新入驻商家数同比增长60%，运动户外、智能家居、健康养生、宠物精致护理、潮流服饰、高级护肤等领域成为新的增长热点，新商家同比增长率突破100%，淘宝天猫作为商家品牌经营首选平台的地位得到巩固，商业吸引力持续加强。

(责编：曹淼、李源)

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