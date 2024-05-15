原标题：服务新质生产力发展｜第三届城市安全与应急管理研讨会成功举办

5月14日，第三届城市安全与应急管理研讨会在上海举办。作为长三角国际应急减灾和救援博览会的重要分论坛，本次研讨会由清华大学国家治理与全球治理研究院、清华大学社会治理与发展研究院、清华大学安全科学学院、清华大学应急管理研究基地、上海清华国际创新中心、清华大学合肥公共安全研究院等单位共同主办，辰安科技承办，邀请了数百位来自全国各地政府部门、高校、科研机构、企业代表的专家、学者，聚焦城市安全和应急管理等领域的最新科研成果及未来发展趋势，共谋公共安全行业高质量发展，推进城市安全治理专业化、智慧化、现代化的进程。

研讨会现场

中国工程院院士、清华大学公共安全研究院院长范维澄，中国灾害防御协会会长、国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室主任郑国光出席会议并做主题报告，上海市应急管理局副局长桂余才、清华大学社会治理与发展研究院院长张成岗做经验分享；应急管理部原应急指挥专员、国家防汛抗旱总指挥部办公室原新闻发言人张家团，上海清华国际创新中心主任王有强，哈尔滨工业大学管理学院教授、国家数据与治理联盟专家组成员米加宁等相关领域专家学者，以及行业领军企业代表辰安科技董事长郑家升，围绕“以高水平安全服务新质生产力”主题作了主旨演讲。同时，来自北京、上海、天津、浙江湖州、湖北十堰等多个城市的应急管理相关部门领导也出席了活动，对当地城市安全建设的经验进行了精彩分享，为全国城市安全建设提供新的学习标杆。

以高水平安全支撑高质量发展。唯有科技持续创新，才能形成推动公共安全产业发展壮大的强劲动力。会上，辰安科技发布“辰思”大模型及燃气管网“带病运行”解决方案。“辰思”大模型凝聚了辰安科技近20年以来在公共安全行业的技术底蕴及数据积累，能够实现公共安全专业的智能问答与内容生成，专业知识查询、事件报告生成等典型业务场景服务能力，为应急管理业务提供智慧预案、智慧辅助决策方案、智慧森林草原防火、公共安全知识、时序数据分析等一系列智能化服务能力，是辰安科技在公共安全领域的又一科技成果。

紧贴国家城镇燃气安全整治专项行动政策要求，辰安科技燃气管网“带病运行”解决方案，针对燃气泄漏监测场景及第三方施工监测场景，量身定制了可燃气体智能监测仪及施工监测仪，打造了燃气行业大模型，可以评估燃气风险、辨识燃气沼气、溯源泄漏点位，问诊把脉、直击病灶，科技赋能防范燃气重特大安全事故。

同时，为了全面呈现科技赋能城市安全建设的真实场景，辰安科技特打造了科技化、专业化展区，展示城市生命线、应急管理、消费者业务、装备与消防等核心业务及创新成果，城市综合监测预警、自然灾害及林火监测预警，以及安全生产、卫生应急、基层应急等应急管理专项领域的优秀案例，全面揭示辰安科技作为公共安全领军企业的核心优势。

强基固本，筑牢安全发展基础；创新发力，提升应急能力现代化水平。本届研讨会围绕公共安全科技创新、韧性安全城市建设、灾害风险应对防范、基层应急能力建设等主题展开深入交流研讨，为推进城市安全体系建设和应急管理能力现代化建设提供了诸多有益对策建议，将促进政产学研用协同发力，防范化解重大安全风险，全面助力平安中国建设。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经