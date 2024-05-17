本报记者 郑少忠 王 丹

5月16日上午，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，江西省有关负责同志介绍了相关情况。

党的十八大以来，习近平总书记3次赴江西考察，为江西发展把脉定向、指路引航。2023年10月，习近平总书记在江西考察时，要求江西努力在加快革命老区高质量发展上走在前、在推动中部地区崛起上勇争先、在推进长江经济带发展上善作为，奋力谱写中国式现代化江西篇章。江西省委副书记、省长叶建春说：“我们始终牢记嘱托，感恩奋进、真抓实干，扎实有力推动全面建设社会主义现代化江西迈出坚实的步伐。”

据介绍，江西地区生产总值由2012年的1.28万亿元增长到2023年的3.22万亿元，人均地区生产总值从2012年的2.86万元增长到2023年的7.12万元。2023年江西工业增加值达1.12万亿元，规模以上工业企业总数突破1.8万家。江西深度融入共建“一带一路”，主动对接长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略，深入推进内陆开放型经济试验区建设，在深化开放合作中汇聚了更多资源要素、拓展了更为广阔的发展空间。

主动作为、发扬优势、创出特色

江西省委常委、常务副省长任珠峰表示，作为同时毗邻长三角、粤港澳大湾区、海西经济区的省份，江西将进一步优化综合立体交通网络布局，加快水陆空交通无缝衔接、公路铁路水路多式联运、通关贸易一体化，不断提升区位优势，主动作为、发扬优势、创出特色，在推动中部地区崛起上展现新作为。

江西粮食总产量连续11年保持在430亿斤以上。任珠峰说，江西将继续严格落实粮食安全和耕地保护的责任义务，千方百计稳住面积、主攻单产、优化结构，为保障国家粮食安全作出江西贡献。

江西省工业和信息化厅厅长应炯介绍，聚焦电子信息等12条重点产业链和6个先进制造业集群，江西深入实施产业链链长制，全面提升江西工业综合实力；推动制造业数字化转型，打造一批数字化转型标杆企业，全面提升制造业数字化水平；强化政策资金引导，培育更多经营主体，支持龙头骨干企业、专精特新中小企业做大做强，加快打造一批先进制造业集群。

推动科技创新转化为高质量发展的“最大增量”

AC313大型民用直升机、半导体发光器件、高温超导加热装置等领域实现重大突破，万吨级远洋通信海缆铺设船在江西下水……江西省科技厅厅长宋德雄介绍，近3年来，江西大力实施科技兴赣行动，承建国家级重点实验室增至8家；高成长性科技型企业蓬勃发展，科技型中小企业增长73.8%，技术合同成交额增长近3倍。江西将切实推动科技创新这个“关键变量”转化为高质量发展的“最大增量”。

江西将围绕核技术应用、低空经济、新型储能等领域，加大原创性、引领性的科技攻关，破解产业关键技术难题。

用好特聘岗位等引才机制，引聘更多高层次人才担任重大创新平台、重大研发项目的首席科学家。优化省高层次科技领军人才培育项目，培育一批主要学科学术和技术带头人，建立省自然科学基金青年科技人才直接支持机制。

持续扩大职务科技成果所有权或长期使用权试点改革范围，赋予科研人员更大的技术路线决定权和经费使用权。推动科研成果“供给侧”和“需求侧”精准对接，促进更多成果在江西转化应用。

更高标准打造美丽中国“江西样板”

江西始终像爱护自己的眼睛一样保护好、建设好一流生态，全力打造美丽中国“江西样板”。叶建春介绍，江西全省森林覆盖率稳定在63.1%以上，2023年空气优良天数比率96.5%，国考断面水质优良比例97%。妩媚青山、浩渺鄱湖，“水清江豚跃”“林深鹿饮溪”“天净万鸟翔”已成为美丽江西的生动名片。

江西扛起“在推进长江经济带发展上善作为”的职责使命，毫不动摇坚持共抓大保护、不搞大开发，在高水平保护上下更大功夫，确保“一湖清水入江，一江清水东流”。

加快推动经济社会发展全面绿色转型，江西着力推动产业高端化、智能化、绿色化发展，坚持创新引领、科技赋能，沿江产业结构、能源结构加快优化升级。把“生态+”理念融入产业发展全过程，大力发展生态农业、生态文旅、生态康养等产业。

叶建春表示，江西将坚定不移走生态优先、绿色发展之路，统筹推进高质量发展和高水平保护，全力巩固提升生态环境质量，更高标准打造美丽中国“江西样板”。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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