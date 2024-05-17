本报拉萨5月16日电 （记者袁泉、徐驭尧）西藏首条“电力天路”——青藏联网工程直流扩建工程近日开工建设，这是我国首个在已投运的直流输电工程基础上开展的扩建工程。青藏直流二期扩建工程总投资26.03亿元，工程建成后，青藏直流输送电容量将由目前的60万千瓦增加到120万千瓦。

该项目将有效满足西藏经济社会高质量发展快速增长的用电需求。同时，工程建设还将对西藏清洁能源后续更大规模开发利用具有重要的示范意义，将推动清洁能源产业在服务西藏长治久安和高质量发展中发挥更大的绿色效益、经济效益和社会效益。

青藏联网工程（一期）是世界海拔最高、穿越多年冻土里程最长的直流输电工程。工程于2011年12月9日建成投运，彻底结束了西藏电网长期孤网运行的历史，使西藏电网首次实现与全国大电网互联互通。自2015年西藏首次通过青藏联网工程实现藏电外送以来，截至2024年4月底，工程已双向累计输送电能超过200亿千瓦时，相当于减排二氧化碳近1587万吨。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经