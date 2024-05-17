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五部门联合印发通知

开展今年新能源汽车下乡活动

九十九款车型参与活动

2024年05月17日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月16日电  （记者刘温馨）为加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板，提升居民绿色安全出行水平，赋能美丽乡村建设和乡村全面振兴，工业和信息化部等5部门近日联合印发通知，组织开展2024年新能源汽车下乡活动。本次活动时间为5月至12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的99款新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。

　　据悉，活动还组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。

　　通知明确，选取一批新能源汽车推广应用比例不高、未来市场潜力大的典型县域，举行若干场专场活动，以此为中心辐射周边乡镇，结合地区实际开展若干场特色活动，形成“1+N”活动布局；鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系；活动采取“现场+云上”相结合的方式开展，线下活动通过典型县域专场活动与周边乡镇特色活动相结合的方式开展，线上活动主要包括线上展销、直播互动等，通过电商、互联网平台配合线下活动开展。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月17日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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