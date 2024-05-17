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规范成品油零售市场秩序

综合治理加油机作弊专项行动罚没6.97亿元

2024年05月17日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月16日电  （记者林丽鹂）记者从市场监管总局16日召开的综合治理加油机作弊专项行动新闻发布会上获悉：针对人民群众关注的加油站短斤少两、偷逃税等问题，2023年8月，市场监管总局会同公安部、商务部、税务总局等部门在全国开展为期一年的综合治理加油机作弊专项行动，治理工作取得重要成效。全国共查办加油机作弊案件1249件，涉案金额20.02亿元，罚没金额6.97亿元；查处税费、加收滞纳金、处以罚款19.61亿元；刑事立案84起，刑事拘留200人，有力规范了成品油零售市场秩序。

　　全链条发力打击存量违法行为。针对当前加油机作弊呈现出的科技化、团伙化、链条化等特点，组织各地打重点、打团伙、打链条，挖源头、找上线、查漏洞，形成“查办一起案件，排查一批主体，规范全域市场”的全链条高压态势，形成强力震慑和警示，全力遏制加油机作弊多发频发势头。专项行动以来，市场监管总局会同公安部、税务总局组织对2起打击加油机作弊集群战役发现的3800余条违法案件线索开展全量排查；挂牌督办河南某生产厂家涉嫌生产销售作弊加油机案，组织各地集中核查发现的3000余个线索。同时，各地各有关部门按照治理工作部署，全面开展集中排查整治，严厉打击加油机计量作弊、偷逃税等违法行为，切实维护成品油零售市场秩序。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月17日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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