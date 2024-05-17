河北推动人工智能产业创新发展
到2025年智能算力占比达35%左右
2024年05月17日06:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄5月16日电 （记者马晨）河北省日前印发《关于进一步优化算力布局推动人工智能产业创新发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，全省算力规模达到35百亿亿次/秒（EFLOPS）以上，智能算力占比达到35%左右，新增算力基础软硬件设施自主可控比例60%以上。在智能制造、医疗健康等优势领域孵化一批行业应用大模型，培育典型应用场景30个。京津冀人工智能产业合作进一步深化，在环京区域打造人工智能产业集聚区，推动一批人工智能合作项目落地实施。
《意见》要求，要强化多元优质算力普惠供给。加强与京津对接合作，推动京津冀智能算力基础设施统筹布局，支持建设以张家口数据中心集群为重点的环京地区智能算力集聚区。
《 人民日报 》（ 2024年05月17日 10 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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