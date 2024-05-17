本报记者 王明峰

5月13日，在四川省通江县铁佛镇河西村“天府粮仓·百县千片”千亩高产展示片，数台收割机在金色的麦浪中来回穿梭，切割、剥壳、脱粒，颗颗麦粒尽收机舱。高标准农田建设让当地农民迎来了一个不一样的夏收时节。

“以前我们这里基本上都是鸡窝田、巴掌地，种粮、收粮得爬坡下坎，全靠肩挑背扛，累得很！”河西村村民郭吉金看着眼前机械化的收割场景感慨道，“去年建设高标准农田后，小田变大田，渠、沟、路整好了，机械化耕作，轻松多了。”河西村12社村民杜平说：“过去拖拉机压根进不来，犁地靠牛，一天才能犁一亩，还很辛苦，现在一台拖拉机一天可以耕50多亩地。”

作为产粮和产油大县，通江县地处四川盆周山区，三山夹两谷，山地土层浅薄、贫瘠，田块面积小、坡度变化大，农机很难施展身手。

为夯实粮食安全根基，通江县把高标准农田建设作为重要抓手。“提高农业机械化水平，破解山地之困，让山区农业强起来。”通江县农业农村局局长赵怀舜介绍，通江县在高标准农田建设过程中，既注重面上的统筹规划、一体推进，又强调区域的因地制宜、分类施策。

“在南部低山区，我们实施短变长、小变大、陡变缓、互联互通田型改造，实现集中连片、全程大中型机械作业，将劳动力成本下降80%以上；在中部山地区则能改则改、应改尽改，着力实现全程中小型机械可耕作；在北部高山区，重点破解小微农机下田、水源建设、引水入田等基础难题，实现一人一机便捷耕作。”赵怀舜说。

河西村地处通江县南部低山区，规划改造建设高标准农田3200亩，梯次推进3座中小型灌区水库整治、26口山坪塘维修、15处提灌站建设，实现能灌能排、旱涝保收、宜机作业，吸引了嘉祐农业发展投资有限公司前来投资建设粮油产业园。“耕、种、收全程可以实现机械化，我们示范开展大豆玉米带状复合种植，每亩可节约生产成本400元以上。”产业园项目负责人张牧说。

“高标准农田不仅要建好，还要用好、管好。”在通江县现代农业园区服务中心，中心负责人李江正通过智慧数字平台，实时监测高标准农田的农事生产、作物生长情况。

“你看，点击广纳镇构花坪村，不仅可以看到实时监测画面，还能显示该区域的虫情、苗情、墒情、水情，并及时提出预警。”李江介绍，园区和四川农业大学等科研机构联动建设田间专家院士工作站，科技护航高标准农田运营管护，确保“建成一亩、管好一亩、见效一亩”。

“通过与科研院所开展‘产学研’战略合作，合力攻关种子研发和水利数字化孪生技术，园区作物实现了高产高效，去年构花坪村高标准农田水稻亩产达到1100斤，比全县平均亩产高15%左右，高标准农田成了高产田。”赵怀舜说。

截至目前，通江县已建成高标准农田49.69万亩，农业综合机械化水平达到67%以上，有效促进了农业转型升级、农民增收致富。“高标准农田是巩固和提高粮食综合生产能力的关键举措。通江县将继续高质量推进高标准农田建设，持续提升粮食安全保障能力。”通江县委副书记刘小龙表示，接下来将依托“国家有机产品认证示范区”“国家农产品质量安全县”两块金字招牌，让高标准农田多产粮、产好粮，拓展农业多种功能，促进农文旅融合发展，让农民更有获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2024年05月17日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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