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河北多举措支持康养产业发展

2024年05月17日06:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄5月16日电  （记者马晨）记者从河北省政府新闻办15日举行的新闻发布会上获悉：河北省通过金融支持、土地保障、医疗服务、人才培养、综合配套等5方面20条举措，推动京津养老项目向河北延伸布局，吸引更多京津老年人来冀康养，助力河北省康养产业高质量发展。

　　据介绍，河北省围绕支持康养产业发展，对康养机构内设医疗机构纳入医保定点实现应纳尽纳，从制度上减轻入住老年人看病就医费用负担。目前，环京津24个县（市、区）为京津参保人提供养老就医直接结算服务的定点医疗机构、零售药店分别达到2117家、2713家，实现了京津参保人到河北省养老就医购药涉及医保方面无障碍。

　　同时，河北省已实现京津冀区域异地就医医保直接结算免备案。为方便京津参保群众在河北就医，河北省率先取消参保群众到京津异地就医备案手续。随后，京津医保部门也取消了京津参保群众到河北异地就医备案手续，全面实现了京津冀区域医保直接结算一体化。河北省破除异地就医按照就医地医保目录报销结算这一政策机制障碍，北京参保群众到河北省就医可使用北京医保目录直接结算。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月17日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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