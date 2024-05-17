原标题：我国摩托车产业稳中有增仍需释放需求

5月16日，2024中国摩托车产业高峰论坛在北京召开。摩托车产业高峰论坛作为北京摩托车展览会的前期预热活动之一，汇集了来自国内外摩托车行业的专家、企业代表和爱好者，共同探讨行业发展趋势、技术创新和市场前景。

过去几年，我国摩托车产业市场规模稳中有增，特别是以大排量休闲娱乐摩托车为代表的车型表现尤为突出。其中，大排量摩托车以其独特的驾驶体验和时尚外观，逐渐赢得了越来越多消费者的青睐。

据中国摩托车商会统计，2023年，我国250ml以上(大排量)摩托车销量达53万辆，与2019年相比增长了3倍。2024年一季度，我国大排量摩托车销量为11.6万辆，同比增长约10%。

中国摩托车商会常务副会长李彬在会上表示，目前我国休闲娱乐摩托车市场处于快速发展的阶段，同时近年来国产休闲娱乐摩托车在外观设计和产品性能上也有着一定的进步，随着经济稳步复苏和消费信心进一步恢复，大排量摩托车市场仍具有很大的发展潜力。

同时，在海外市场，我国摩托车外贸出口稳步向好，出现明显增长。

据中国摩托车商会统计，2023年我国共出口摩托车约832万辆，同比增长8.8%。出口250ml以上(不含)排量摩托车19.8万辆，同比增长54.9%。2024年一季度，我国共出口摩托车229万辆，同比增长36%，创历史同期新高。

在李彬看来，目前我国摩托车出口结构持续优化，我国摩托车产业正处在一个承前启后、迈向高质量发展的关键时刻。在国家稳规模、优结构的政策推动下，我国摩托车外贸出口稳步向好趋势愈加明显。

与此同时，在国内市场，我国摩托车的销售总量呈放缓趋势。

2023年，我国摩托车销量约为1900万辆，同比下降11.34%。2023年，我国燃油摩托车内销约586万辆(不含进口车)，下滑2.9%。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在会上直言，中国经济目前的情况是供给能力和研发能力非常强，但短板在于消费侧。摩托车产业正是如此，尽管研发能力和生产能力非常强大，但市场需求没有跟上。摩托车产业要进一步发展，必须设法释放内需。 (陈昊星)

(责编：曹淼、李源)

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