住建部：统筹推进打好城市商品住房项目保交房攻坚战
2024年05月17日21:00 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王仁宏）5月17日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。住房和城乡建设部副部长董建国表示，住房和城乡建设部将会同金融监管总局等部门出台《城市商品住房项目保交房攻坚战工作方案》，通过摸清底数、分类处置、司法支持、建立长效机制等措施，打好城市商品住房项目保交房攻坚战。
一是摸清底数。城市政府要全面排查本市在建已售商品住房项目，进行一次大起底，锁定难交付的项目，准确掌握存在的问题，建立项目台账。
二是分类处置。城市政府要按照市场化、法治化原则，指导项目开发企业制定“一项目一策”处置方案。市场化就是把符合条件的项目，或者可以采取市场化措施完善条件的项目，纳入“白名单”给予融资支持，推进项目建设交付。推动资不抵债的项目进入司法处置程序，该破产的破产，该重组的重组。处置中要把维护购房人合法权益摆到首要位置。坚决依法查处各类违法违规行为，不让违法违规者“金蝉脱壳”，不让损害群众利益的行为蒙混过关。
三是司法支持。对需要进行司法处置的项目，地方人民法院将及时受理相关案件，提高司法处置效率；对攻坚战项目审慎采取财产保全措施，支持项目建设交付。
四是建立长效机制。一方面，有力有序推进现房销售，通过“白名单”融资政策，支持商品住房项目达到现房销售条件；另一方面，对继续实行预售的，严格项目预售资金监管，防止出现新的风险。
董建国表示，为抓好方案的落实，国家、省和市三级已经抽调精干力量，组建工作专班，实行集中办公，统筹推进工作。同时，建立保交房项目信息系统，及时准确跟踪督导工作进展。
(责编：王仁宏、高雷)
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