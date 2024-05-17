自然资源部：支持地方政府以合理价格收回企业闲置土地
2024年05月17日21:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月17日电 （记者王仁宏）5月17日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。会上，自然资源部副部长刘国洪表示，拟出台相关政策，明确支持地方政府以合理价格收回企业无力继续开发的闲置土地，或者收购司法及破产拍卖中流拍的土地。
“这些土地收回、收购以后，将用于建设保障性住房，还可以用于建设公共配套服务设施，改善周边住宅配套条件等。”刘国洪说。
一是加大资金支持。建立可持续的资金保障机制，对于收回、收购的土地，用于保障性住房项目的，可通过地方政府专项债券等予以资金支持。
二是给予税费支持。对于收购已经建成的商品房，以及收回、收购存量土地，用于保障性住房建设的，经市、县人民政府确认以后，可以按照现有规定，享受保障性住房税收优惠政策。
三是简化工作流程。对于收购已建成商品住房或者收回、收购存量土地用于保障性住房的，市、县政府在批准收回时一并同意划拨土地，实行“收回—供应”并行办理，土地使用权权利性质可以根据批准文件变更登记为划拨土地。
同时，政策明确，地方政府收回、收购土地应当量力而行，统筹考虑项目收支平衡，不增加政府隐性债务风险。
(责编：王仁宏、高雷)
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