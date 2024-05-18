原标题：维信诺多款AMOLED中尺寸低功耗技术和创新应用亮相SID

当地时间5月12日至17日，SID国际显示周（SID DW 2024）在美国举行。维信诺作为国内领先的AMOLED面板厂商参加展会，重磅发布多项“全球领先”创新技术，不仅在小尺寸AMOLED领域持续升级低功耗、折叠、屏幕集成等创新技术，更在中大尺寸领域发布了多种不同背板技术的低功耗创新技术和创新应用，提前储备创新技术，适配更多的应用场景，以满足未来更大市场的显示需求。

绿色低碳 发布多款AMOLED中尺寸低功耗技术

针对中尺寸领域，维信诺注重产品低功耗和显示效果，携5大新技术亮相SID，包括中尺寸宽频LTPS技术、智能分区多频技术、AMOLED全氧化物中尺寸解决方案、AMOLED曲面悬浮显示解决方案及智能Hybrid 平板显示解决方案。

维信诺面向海外发布中尺寸宽频LTPS技术，具备超宽频、低功耗、强性能等优势，支持中尺寸AMOLED屏幕在20Hz-640Hz+超大区间范围的宽频驱动。该技术通过对驱动电路和配套GIP电路的独特设计，刷新率最高可达640+Hz，同时，带来-80dB的低Flicker值，显示效果更加流畅；基于LTPS背板技术的创新，在20Hz的低刷、低灰阶、低亮度场景下，依然保持无闪烁显示效果；低功耗效果明显，可使IC功耗降低21.5%（维信诺实验室测算数据）。该技术不需要对现有产线改造升级，不牺牲产线产能，是AMOLED中尺寸经济型低功耗解决方案。这是继维信诺率先推出适用于小尺寸的低频LTPS低功耗解决方案后，在技术和应用上实现双突破。

LTPO降低功耗已经来到“高阶”阶段。维信诺发布全球领先的智能分区多频技术，超灵活、更省电，率先在硬件层面升级，通过对屏体进行创新设计，实现以“行”为最小单位进行任意分区，可在横向分区实现分区数量、位置和大小的灵活设置，从而实现“同一屏幕不同分区多种刷新率”的新功能。该技术搭载于智能手机终端，可根据局部显示需求的差异，让每个分区自适应为不同刷新率，实现显示内容与刷新率更精准的适配，IC功耗最高可降低20%（注：二分区下测算数据），特别对于折叠手机、平板、笔电等中尺寸应用降低功耗更显著。智能分区多频技术将LTPO率先带入以“行”为单位的自适应刷新阶段，是维信诺坚持创新驱动发展，加快绿色低碳转型的又一次实践。

在背板技术领域，除了LTPO，维信诺还在氧化物背板技术取得新突破。氧化物技术能够有效降低漏电流，提高显示屏的稳定性和可靠性，且具备制程工艺简单、可大尺寸化等优点，具有广阔的产业应用前景。维信诺AMOLED全氧化物中尺寸解决方案，采用创新型氧化物像素电路和驱动电路设计方案，背板工艺采用全氧化物制程，减少ELA制程影响，提升中大尺寸显示屏的生产效率；高画质方面，支持1-180Hz宽频驱动，且低频无闪烁，具有更优的亮度均一性；在应用范围上，氧化物技术路线能够覆盖小中大尺寸应用，满足未来产品高品质提升和降低能耗的双重需求。

维信诺还展示了AMOLED曲面悬浮显示解决方案，以AMOLED为发光源，对比度更高和色域更广，画质更细腻；曲面屏体可实现R700柔性立体画面，以创新的曲面显示效果，拓展显示面积；更轻更便携，在缩减内部空间的同时，为光路设计带来更多可能性。可实现空中触控，带来不止于视觉的交互体验。该解决方案适合家居、办公、车载、商场等众多消费场景，可同时满足使用者对于性能卓越的AMOLED和悬浮显示的双重需求。

在全尺寸AMOLED技术储备方面，维信诺展示了基于ViP技术(智能像素化技术)的G6小规模量产线成果，加速推进无FMM的AMOLED技术量产。该技术突破了FMM AMOLED制程在性能、成本、尺寸等方面的诸多瓶颈，使AMOLED显示屏在寿命、亮度、画质等方面有了显著提升，将加速AMOLED拓展全尺寸市场的应用。

卷轴屏、透明显示等创新应用拓展中尺寸AMOLED场景

随着AI终端时代来临，AMOLED屏幕的柔性、轻薄、低功耗和高画质等显示优势更加受到欢迎，渗透率还将持续提升，并将从原有的中小尺寸领域加速覆盖至小中大的全尺寸领域，尤其是中尺寸AMOLED在今年可能将实现拐点式增长。

本次展会，维信诺带来14.2英寸柔性AMOLED滑移车载中控解决方案，正是近日在北京车展上大放异彩的红旗超豪华行政轿车——“红旗·国雅”同款“国风柔性卷轴屏”，这是全球首款实现商用的车载滑移卷曲AMOLED屏，屏幕厚度仅0.80mm，滑移卷曲超20万次。

近年来，全球知名汽车品牌加速搭载AMOLED屏幕。市场研究机构集邦咨询Trendforce报告显示，全球车用显示面板市场将保持高速增长态势，预计2026年出货量将超过2.4亿片，其中OLED面板占比有望达到8.9%。

同时，AMOLED在平板、IT显示领域也将开始加速应用。5月7日，苹果公司正式推出了其首款搭载OLED面板的新品iPad Pro。行业专家预测，iPad Pro应用OLED面板或将引领2024年平板电脑市场使用OLED屏幕的新潮流。集邦咨询预计，2024年全球AMOLED平板电脑的出货量约为900万台，约占整体平板电脑市场的7%。

除了车载，维信诺在SID还带来了智慧家居和办公领域的创新应用。维信诺展示的全球首款一体化智能环境融合解决方案，搭载的14.2英寸柔性 AMOLED 显示屏在使用时可以从收纳机构中升起，配备的智能表皮的屏幕显示透过率为50%，可“变身”为键盘实现办公功能，产品整体实现卷曲笔记本电脑与智能家居的结合。

维信诺AMOLED透明一体机解决方案，搭载12.6英寸柔性显示屏，通过透明AMOLED显示技术在实现高分辨率的同时将屏幕透过率提升至60%，使屏幕与环境智慧融合，可用于家居生活中的任意位置，既不遮挡视线、也不影响显示效果。

随着AMOLED向中尺寸应用进击，中尺寸将进一步加速万物互联万物显示时代的到来。维信诺表示，未来不仅将在中尺寸技术创新与应用创新上持续发力，亦将不断联合客户推出更多更具市场竞争力的中尺寸解决方案，为消费者带来更愉悦的视觉享受。

(责编：董童、李源)

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