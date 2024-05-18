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国铁集团：铁路基础研究联合基金增资扩容

2024年05月18日08:29 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，5月17日，2024年铁路科技创新联盟工作会议在京召开。会上签署了铁路基础研究联合基金增资扩容协议，审议通过了香港铁路公司加入铁路科技创新联盟，全面总结了联盟成立以来的工作成效，明确了今后一个时期联盟重点任务，动员联盟各单位依托铁路科技创新联盟平台，进一步凝聚各方优势科技资源和人才力量，积极开展联合技术攻关和产业化应用，加快发展铁路新质生产力，实现铁路高水平科技自立自强，奋力推动铁路高质量发展。

国铁集团科技和信息化部负责人介绍，铁路科技创新联盟于2023年2月17日成立，由国铁集团牵头组建，涵盖铁路行业内外重点企业、高校和科研单位，致力于产学研用深度融合。联盟成立一年多以来，联盟各成员单位深入实施创新驱动发展战略，通力合作，协同创新，推动联盟实质化运行，取得一系列丰硕成果。CR450科技创新工程取得重大突破，高速列车实现明线单列时速453公里、交会时速891公里运行；智能铁路技术创新持续深化，初步建成基于数字孪生的铁路工程管理平台和高铁智能综合调度系统；应用技术创新深入推进，移动装备、工务工程、通信信号、运输组织等领域技术创新取得新进展；铁路科技国际交流合作不断深化，成功举办第十六届中国国际现代化铁路技术装备展暨世界铁路合作发展论坛；科技创新平台和人才队伍建设成效明显，复兴号高速列车研发等3个创新团队获得首届国家卓越工程师团队奖，联盟成员单位4名专家获得首届国家卓越工程师个人奖。

该负责人介绍，2024年，铁路科技创新联盟将统筹好联盟各成员单位科技资源和力量，加强科技创新和产业创新深度融合，大力推进铁路产业升级发展，加快实现铁路高水平科技自立自强，不断塑造铁路高质量发展的新动能新优势。

一是坚持面向服务国家重大战略、面向铁路建设运输主战场、面向世界铁路技术前沿，加快构建现代化铁路科技创新体系，深入开展铁路关键核心技术攻关和应用型技术创新，着力增强铁路科技创新核心竞争力，不断巩固扩大我国铁路技术的世界领跑优势。

二是充分利用铁路科技创新联盟平台优势，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，加快推动科技创新成果转化为生产力，通过铁路科技创新推动铁路产业升级、带动上下游相关产业发展。

三是依托铁路科技创新联盟，健全完善铁路科研投入机制、成果转化机制、考核激励机制，全面提升铁路科技和人才工作水平，合力打造铁路科技人才中心和创新高地。

四是加快推动铁路走出去，积极参与国际标准化组织、国际铁路联盟等国际组织标准化工作，主持和参与一批高速铁路等重点领域国际标准制修订，不断提升中国铁路国际影响力、话语权和联盟竞争力。

会议期间，国家自然科学基金委员会同意对与国铁集团共同设立的铁路基础研究联合基金增资扩容，增加中国中车、中国中铁、中国铁建、中国通号4家联盟单位为共同出资方，聚焦铁路发展面临的重大科学问题和关键共性难题，吸引更多优势科研力量共同开展研究。此次增资扩容是由行业领军企业牵头，充分发挥行业创新联盟作用，丰富国家自然科学联合基金多元化投入方式的创新举措，是企业自发促进产业链创新链发展的有益尝试。会议审议通过了香港铁路公司加入铁路科技创新联盟。香港铁路公司作为香港特别行政区的铁路企业，是我国铁路整体运营服务的重要组成部分，其加入联盟将有助于进一步拓展铁路科技创新联盟范围，壮大联盟实力，打造世界一流的铁路科技创新产业集群。

(责编：王连香、高雷)
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