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吉皖百亿元级新能源投资项目落户白城大安

2024年05月18日08:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：吉皖百亿元级新能源投资项目落户白城大安

中新网白城5月17日电 吉林与安徽合作新成果——阳光新能源大安市新能源装备制造及氢基产业项目17日在白城大安开工。据介绍，该项目预计在2027年6月建成投产。

2023年10月，吉林党政代表团到安徽学习考察，与安徽签署“1+8”合作协议，探索更深层次、更高水平的联动发展，推动两省合作迈上新台阶。该项目即是其中典型代表之一。

阳光新能源开发股份有限公司副总裁蒋琼表示，该项目计划引入投资约126亿元。其中，装备制造产业园计划引入投资30亿元，包括多技术路线储能电池项目(年产3GWh全铁液流电池、钠离子电池)和年产6000吨纳米硅碳负极材料项目，并推动全铁液流、钠离子电池等多种技术路线关键核心技术、装备等应用，计划2025年6月竣工。

蒋琼表示，另外将投资96亿元打造1GW氢基绿色能源示范区，配套风电、光伏及相应制绿氢、绿醇部分化工生产生活设施，助力绿电转化项目建设和产业发展，计划2027年6月建成投产。项目全部建成达产后，可实现年产值84亿元。

近年来，在“双碳”目标引领下，吉林以风电、光伏为代表的新能源产业迎来爆发式增长。白城抢抓新能源产业的新机遇，已构建起新能源发电、新能源装备制造和氢基绿能零碳产业发展体系。（记者 郭佳）

(责编：王连香、杨迪)
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