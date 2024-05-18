原标题：桂粤规划建设27条陆路通道 加速粤港澳直通东盟

中新网南宁5月17日电 广西壮族自治区交通运输厅副厅长胡华平17日在南宁介绍，近年来，广西、广东交通互联互通进一步加快建设，桂粤两省区已规划建设铁路公路通道27条，加快构建“两广互通、通达港澳、连接东盟的综合交通运输大通道”。

广西地处中国南疆，毗邻广东，是粤港澳大湾区向内陆纵深发展的重要通道。2021年以来，广西财政筹措资金196.84亿元(人民币，下同)，全力支持构建全面对接粤港澳大湾区的可持续交通体系。

其中铁路方面，桂粤规划建设12条通道，已建成南广高铁、贵广高铁、益湛铁路等4条铁路，南宁广州进入“3小时高铁交通圈”；正在加快建设南宁至深圳高铁、柳州至广州铁路；柳州经贺州至韶关铁路等6个铁路项目前期工作正在加快推进。

桂粤两省区共同规划建设的15条高速公路通道中，已建成合浦至山口、灵峰至贺州等8条高速公路；加快建设南宁至湛江、连山至贺州等5条高速公路；加快推进博白至高州等2条高速公路前期工作。

胡华平表示，上述15条高速公路将加密广西主要城市与大湾区的联系，满足贵州、云南、四川、重庆等中国西部地区，以及越南等东盟国家连接粤港澳大湾区的需要。

目前，广西正积极推动桂粤公路运输合作，支持深圳开通途经广西出境的国际道路货物运输线路。今年春节期间，贺州市供港蔬菜生产基地每天发运两班供港蔬菜直通车经深圳直达香港，丰富了香港居民的“菜篮子”。此外，桂粤包车客运也得到快速发展，两省区公路客运班线增长至3000条。

据悉，2024年，广西将抓好连通粤港澳大湾区快速交通干道的建设。计划年内建成南宁至玉林城际铁路，力争合浦至湛江铁路年内开工建设，加快推进柳州至广州铁路梧州至广州段等项目前期工作；加快推进广宁经苍梧至昭平、信宜至玉林等高速公路建设，不断完善高速公路大通道。（杨陈 王伟臣）

(责编：王连香、杨迪)

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