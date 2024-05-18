原标题：制造大市绍兴以数字撬动块状经济 每万人拥有超32个5G基站

中新网绍兴5月17日电 “截至目前，绍兴全市累计建成5G基站超2万座，每万人拥有5G基站数超32个。”5月17日，浙江省绍兴市“5·17”世界电信日系列活动启动仪式暨产业数字化推进会上，绍兴市人民政府副秘书长曹绘宏说。

当前，5G、云计算、人工智能等新一代信息通信技术风起云涌，加速万物互联互通。作为以制造业为主体的工业大市，绍兴市历来块状经济繁荣，纺织、化工等传统产业比重较高。

“数字创新赋能新型工业化是大势所趋。”曹绘宏说，近年来，绍兴坚持以数字技术撬动、赋能制造业，大力发展智能视觉、高端软件等数字产业，同时促进物联网、人工智能等数字技术加速融入制造领域。2023年，绍兴实现数字经济核心产业增加值385.5亿元，同比增长20%。

走进绍兴一家智能制造公司的未来工厂，依托5G定制网的高带宽、低时延、广连接特性，以及工业PON网的高可用、超低延时等特性，构建起了“双千兆+工业互联网平台”，实现未来工厂精准化管控。

“由于订单特性是多种类、小批量，而且客户对产品质量要求又高，这对产线构建、信息化构建提出了很高的要求。”该公司相关负责人说，借助上述新技术，实现了像搭积木一样快速设计或调整产线，顺利解决了生产问题。

眼下，绍兴正推进中小企业数字化改造，涉及纺织印染、电机、轴承、智能厨电、袜业等特色行业。目前，绍兴全市规上工业企业数字化改造覆盖率达81.4%，培育浙江省级未来工厂、智能工厂(数字化车间)70家。

此外，绍兴也在推进“智造强市”建设，实施“智造强市”五年行动计划。根据计划，2024年当地要组织实施重点技改项目800项以上，力争新增浙江省级未来工厂2家、智能工厂(数字化车间)15家以上，打造一批智能制造创新场景。

当日，总投资1.5亿元的12个项目签约，涉及未来工厂、5G工厂等智能制造领域。绍兴市首届企业AI助理创造大赛同步启动，旨在探索人工智能在产业发展上的新趋势、新未来。（项菁）

(责编：王连香、杨迪)

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