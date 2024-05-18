原标题：互联网时代如何激发阅读热情？中国出版界呼吁拥抱AI

首届东北图书交易博览会“数字出版论坛”17日在长春举行。针对互联网时代如何激发人们的阅读热情，中国出版界人士呼吁拥抱AI，用数字技术为阅读赋能。

互联网时代，短视频给阅读带来严重冲击。中国出版协会理事长邬书林表示，虽然人们的阅读时间呈现出碎片化趋势，但阅读方式却也在日渐多元化，尤其是数字阅读逐渐成为全民阅读“新风尚”，出版界要抓住这一机遇，要有时不我待的紧迫感。

与会出版界人士认为，目前AI技术在整理归纳、摘要提取、筛选书籍、情景营造等方面具有很大优势。

北京中文在线阅读教育科技有限公司总经理杜嘉表示，目前该公司有超过18万小时音频内容由AI录制完成。AI主播不仅可根据文字直接转换成语音，还能结合故事情节的真实语境，用独创的情感控制模块，真实还原角色情感，让人有身临其境之感。

武汉理工数字传播工程有限公司总编辑杨志军介绍，该公司推出的“书小二”数字人与中国100多家出版社合作，为上百万读者提供伴读服务。“它能多维度、多场景带领读者学习图书相关内容，能理解读者的诉求，引导推送适合的工具服务。”

由中国音像与数字出版协会发布的《2023年度中国数字阅读报告》显示，2023年中国数字阅读市场总体营收规模567.02亿元，用户规模已达5.7亿。读者正在用行动倒逼出版业转型发展。

长春市民杨晓林是一位AI有声书爱好者。他认为，可能有些人还对这种“阅读”持有保留意见，但实际上它十分方便，不论是走路还是工作都可以听，也不用担心影响视力，阅读文学作品时也更有感染力。

虽然数字出版有诸多好处，但仍有很大上升空间。北京人天书店集团股份有限公司总经理施春生表示，数字技术前期投入较高，使不少出版单位望而却步，希望国家层面能在政策上给予更多引导与支持。（记者 郭佳）

(责编：王连香、杨迪)

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