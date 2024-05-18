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海南清洁能源装机占比已超八成

2024年05月18日09:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：海南清洁能源装机占比已超八成

中新网海口5月18日电 据中国南方电网公司海南电网有限责任公司(简称“海南电网公司”)17日发布的消息，截至2024年4月，海南省清洁能源装机占比82.1%，能源转型走在全国前列。

海南电网公司介绍，截至2024年4月，海南全省统调装机总容量1539万千瓦。2023年，海南新能源发电量65.12亿千瓦时，同比增长52.62个百分点。

在海南博鳌东屿岛，南方电网公司投资建成投产了包括东屿岛内外光伏及充电桩配套电力工程、光储充示范站、数字电网、新型电力系统展厅及屋顶光伏、绿电交易落地示范等一批项目。目前，东屿岛所有场馆实现100%使用绿色电力，进入近零碳运行阶段，成为我国首个“区域零碳运行”认证的示范区。

同样实现100%绿色办会的第四届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)，展示了海南绿色低碳消费新风尚，获颁全国首张绿色电力统一消费评价证书。海南电网公司推动消博会组委会通过广州电力交易中心绿色电力交易平台，购买200万千瓦时的绿色电力，相当于减少标煤消耗约600吨，减少二氧化碳排放约1313吨。

海南电网公司还联合新能源汽车生产、电池制造及相关领域企业，按照市场化方式共同推进全省充换电设施统一布局，在全省建设充电桩、充换电站及配套台区等各类充电基础设施，实现全岛196个乡镇全覆盖。同时，打造充换电“一张网”监管与运营服务平台，解决新能源汽车充电难问题，目前已基本实现“一个APP畅行全省”。（王晓斌 朱滢琳）

(责编：王连香、杨迪)
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