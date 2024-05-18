原标题：我国持久性有机污染物控制成效显著

新华社北京5月17日电 生态环境部部长黄润秋17日表示，我国持久性有机污染物控制取得了显著成效，成功淘汰29种类持久性有机污染物（POPs），即全面淘汰相关公约对中国已生效的POPs生产和使用。

5月17日是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》生效20周年纪念日。生态环境部当天举办《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》履约经验交流会，并发布《中国持久性有机污染物控制（2004-2024年）》。

黄润秋在活动中介绍，我国有力推进POPs控制行动，有效减少POPs环境排放，为全球环境治理和全球可持续发展贡献了中国力量。

他介绍，我国成功淘汰29种类POPs，即全面淘汰公约对中国已生效的POPs生产和使用，每年避免了数十万吨POPs的产生和环境排放。我国实现了在二噁英类排放相关行业产量或处置量大幅上升的情况下，重点行业烟气二噁英排放强度大幅下降，向大气排放的二噁英总量在2012年达峰后逐步下降，大气环境中二噁英浓度相应呈下降趋势，一般人群膳食二噁英类平均摄入量低于世界卫生组织的健康指导值且呈下降趋势。

黄润秋表示，要坚持把保障人民健康放在优先发展的战略地位，坚定不移推进生态文明建设，践行POPs控制的国际承诺，有效管控POPs等新污染物环境风险，不断满足人民群众对优美生态环境的期待。同时，与国际社会一道，携手共创无POPs的美好未来。

据悉，POPs是指具有环境持久性、生物蓄积性、远距离环境迁移的潜力，并对人体健康或生态环境产生不利影响的有机污染物。《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》2004年5月17日生效。2004年11月11日公约对中国生效。（李昌瑞、高敬）

(责编：王连香、杨迪)

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