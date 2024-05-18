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1至4月全国铁路发送旅客13.7亿人次 同比增长22.9%

2024年05月18日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至4月，全国铁路发送旅客13.7亿人次，同比增长22.9%，运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，今年以来，国铁集团积极适应我国经济持续回升向好、人员流动加速的形势，加强旅客运输组织，优化旅客列车开行方案，丰富客运产品供给，落实便民利民服务举措，有力保障了旅客平安、有序、温馨出行，积极助力经济社会高质量发展。

一是旅客运输能力持续增长。统筹高速铁路和普速铁路，加大客运能力投放，充分用好铁路12306系统大数据，动态掌握旅客出行规律，及时在重点地区和热门方向增开旅客列车，1至4月全国铁路日均开行旅客列车10483列，同比增长13.8%。服务旅游经济、银发经济发展，激发客运消费潜能，大力开行旅游列车、赏花踏青列车等特色专列。针对元旦、春节、清明小长假旅客集中出行需求，采取增开夜间高铁、动卧列车、普速旅客列车等方式，较好地服务了旅客假日出行。加强跨境客运组织，呼和浩特至乌兰巴托国际旅客列车恢复开行；广深港高铁发送跨境旅客886.6万人次，同比增长106.3%；中老铁路累计发送跨境旅客7.9万人次，4月13日起增开1对国际旅客列车。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，保障旅客列车的覆盖面、通达性和普惠性。

二是客运服务品质有效提升。用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售订阅通知等功能，进一步改善旅客购票体验。积极推广计次票、定期票、旅游套票等新型票制服务，目前计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖10条线路。加强旅客乘降组织，实行便捷换乘的车站达120个，拓展车站候车空间，增加免费充电、寄存等设备，落实站车空调、供水等基本服务，为老幼病残孕等重点旅客和脱网人群提供贴心服务。提供互联网订餐服务的车站增至80个，实施列车餐饮提质专项行动，丰富餐饮种类，提升口感品质，实行优惠价格，为旅客提供一盒好饭。加强文明出行宣传引导，广泛开展志愿者服务活动，营造了温馨和谐的旅客环境。

三是旅客运输安全保持稳定。坚持生命至上、安全第一理念，积极应对低温雨雪冰冻、强降雨、大风、地震等极端天气和自然灾害，提前采取降速、迂回、停运等主动避险措施，动态调整旅客列车开行方案，做好在途旅客服务保障，及时组织铁路干部职工上线加强设备设施巡查维护，确保了铁路大动脉安全畅通和旅客列车运行安全。针对超大客流，加强旅客乘降组织，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，加大车站安检查危力度，确保了旅客安全有序乘降。

该负责人表示，下一步，铁路部门将聚焦服务经济社会发展，密切关注客流变化情况，优化旅客列车开行，丰富客运产品供给，提升站车服务品质，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：王连香、高雷)
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