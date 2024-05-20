我国对通用原子航空系统公司等三家美国企业采取不可靠实体清单措施
2024年05月20日10:38 | 来源：新华网
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新华社北京5月20日电 商务部20日发布不可靠实体清单工作机制公告2024年第1号，决定将参与对台湾地区军售的美国通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美国通用动力陆地系统公司（General Dynamics Land Systems）列入不可靠实体清单。
公告称，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将上述企业列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：
一是禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；二是禁止上述企业在中国境内新增投资；三是禁止上述企业高级管理人员入境；四是不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格。
有证据显示，美国凯普拉格斯公司（Caplugs）规避《不可靠实体清单规定》等相关规定，将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业。公告指出，美国凯普拉格斯公司须尽快采取措施，确保自中国采购的相关货物、技术、服务等不向不可靠实体清单中的外国实体转移，并向不可靠实体清单工作机制办公室提交相关证明材料。否则，不可靠实体清单工作机制将依法依规对其采取相关措施。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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