新华社北京5月20日电 商务部20日发布不可靠实体清单工作机制公告2024年第1号，决定将参与对台湾地区军售的美国通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美国通用动力陆地系统公司（General Dynamics Land Systems）列入不可靠实体清单。

公告称，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将上述企业列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：

一是禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；二是禁止上述企业在中国境内新增投资；三是禁止上述企业高级管理人员入境；四是不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格。

有证据显示，美国凯普拉格斯公司（Caplugs）规避《不可靠实体清单规定》等相关规定，将自中国采购的货物转移至不可靠实体清单中企业。公告指出，美国凯普拉格斯公司须尽快采取措施，确保自中国采购的相关货物、技术、服务等不向不可靠实体清单中的外国实体转移，并向不可靠实体清单工作机制办公室提交相关证明材料。否则，不可靠实体清单工作机制将依法依规对其采取相关措施。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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