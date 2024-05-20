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我国将波音防务、空间与安全集团列入不可靠实体清单

2024年05月20日10:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月20日电 商务部20日发布不可靠实体清单工作机制公告2024年第2号，决定将参与对台湾地区军售的美国波音防务、空间与安全集团（Boeing Defense, Space &Security）列入不可靠实体清单。

　　公告称，为维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律，不可靠实体清单工作机制依据《不可靠实体清单规定》第二条、第八条和第十条等有关规定，决定将上述企业列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：

　　一是禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；二是禁止上述企业在中国境内新增投资；三是禁止上述企业高级管理人员入境；四是不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格；五是对上述企业处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来对台军售合同金额的两倍。上述企业应当自本公告公布之日起15日内，按照相关法律法规办理缴款。若逾期不履行本决定，不可靠实体清单工作机制将依法采取加处罚款等措施。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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