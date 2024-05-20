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中国移动品牌价值连续两年跃升 展硬核实力

2024年05月20日10:46 | 来源：新华网
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原标题：电信行业领跑者！中国移动品牌价值连续两年跃升，展硬核实力

在全球数字化浪潮中，随着新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，高质量发展驶入快车道，品牌价值逐渐成为衡量企业实力的关键指标之一。

近日，国际权威品牌价值评估咨询机构Brand Finance发布的《2024年度中国品牌价值500强》报告，无疑吸引了大众的视线和关注。中国移动位居榜单第9位，同比跃升2位；品牌价值达442亿美元。

作为全球领先的国际品牌价值评估机构，Brand Finance每年会对全球4000个品牌进行定量研究，涵盖25个行业以及37个国家/地区，样本总人数超过10万个，全面地了解消费者对品牌的真实看法，其形成的评估报告在国际上具有高度权威性。通过专业的调研评估，《2024年度中国品牌价值500强》报告对中国移动进行了专题解析，认为中国移动是“在规模、价值和创新方面的电信领导者”。

唯一正增长，中国移动强势领跑

在榜单中，中国移动以第9位的排名位列国内电信运营商榜首，中国电信和中国联通、中国铁塔也分别位列第29位、第87位和第174位，充分体现了中国通信行业的整体实力。这其中，中国移动的品牌价值增长尤为引人注目。

与榜单上其他电信运营商相比，中国移动不仅在排名上提升了两位，成功荣登500强前十，更在唯一一家品牌价值上实现了正增长，这在当前竞争激烈的全球通信市场环境中尤为难能可贵。而这一成绩的取得，得益于中国移动持续的技术创新、广泛的市场覆盖以及卓越的品牌影响力，使其在众多品牌中脱颖而出，以傲人之资强势领跑中国通信行业。

排名提升，中国移动实力杠杠的

品牌是高质量发展的重要象征，是企业的软实力、也是硬实力。经过20多年的发展，如今中国移动在全球运营商中已经坐拥“三个全球第一”——收入规模突破万亿元，全球第一；基站规模超675万个，建成全球最大5G精品网络，网络规模全球第一；总连接数超34亿，移动客户近10亿，客户规模全球第一。

在510中国品牌日上，我们可以看到中国移动推进品牌建设的决心，锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位，着力打造“高品质、高品格、高品位”品牌体系，构建形成“1+4+4”战略品牌体系，即以企业品牌为核心，持续做强全球通、动感地带、神州行、移动爱家四大客户品牌，不断做优咪咕、移动云、梧桐大数据、九天四大产品品牌，每一步都展现了中国移动对品牌建设的深刻理解和坚定的执行力。

持续增长，中国移动不愧行业领先

作为全球领先的电信运营商，中国移动主动融入国家战略，高度重视品牌的建设和发展，全面实施品牌引领行动，加快建设世界一流的卓著品牌，在Brand Finance此前发布的《2024年全球品牌价值500强》中位列全球电信运营商第4，这一成绩不仅反映了中国移动在品牌建设方面的卓越成就，也体现了其在全球通信行业中的领先地位。在全球品牌价值评估机构和大众的关注下，一个焕发着强劲发展动能的世界一流品牌正在快速形成。

面向未来，中国移动作为科技强国、网络强国、数字中国主力军，将积极发展新质生产力，不断以科技赋能品牌，将中国移动的能力优势、产品优势、市场优势，转化形成更强劲的品牌优势。我们可以相信，中国移动将持续发挥品牌力量，助力新一代信息技术产业蓬勃发展，推动中国品牌走向世界。

(责编：董童、李源)
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