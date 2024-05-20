人民网北京5月20日电 （焦磊）5月17日，中国一汽盐城分公司正式投产，一汽盐城分公司新能源工厂也首次对外正式揭开面纱，新工厂诞生的首款车型奔腾小马实现量产并运往全国各地经销商。

中国第一汽车集团有限公司董事、党委副书记王国强表示，作为中国一汽新能源产业链战略布局的重要一环，中国一汽盐城基地的投产极大地补充了中国一汽自主新能源汽车产能布局，标志着中国一汽新能源战略布局迈出关键性一步。作为奔腾品牌首款新能源战略车型，奔腾小马将进一步提升奔腾在新能源市场的竞争力和影响力，为消费者带来更加场景化、个性化的用车体验。

据了解，作为中国一汽设立的新能源乘用车生产基地，盐城分公司未来将担负起奔腾品牌多款新能源主力车型的生产任务，成为支撑中国一汽自主品牌发展、推动一汽奔腾新能源转型的重要保障。伴随加速转型，一汽奔腾将陆续推出7款新能源车型，涵盖纯电、插电混动、增程动力等多类型产品。

作为一汽奔腾新能源转型的首款产品，奔腾小马将于本月28日正式上市。此外，代号为E311的奔腾品牌全新新能源车型也在活动中首次亮相。该车型是一汽奔腾聚焦中国年轻家庭用户出行场景需求，打造的高颜价比、高品价比纯电SUV车型。

据介绍，中国一汽盐城分公司投产，将为一汽奔腾新能源产品规划落地，带来充足的产能支撑与品质保障。今年年底，中国一汽盐城分公司将陆续投入和改造30条生产线，达到年产10万辆水平，2025年年底产能将突破15万辆大关，成为智能、绿色、高效的现代化制造企业。（实习生张泊洋对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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