近段时间以来，美国炒作所谓中国新能源产业“产能过剩”冲击国际市场。为什么美国要抛出这一论调？中国新能源产品的竞争力源自哪里？美国炒作所谓“产能过剩导致不公平竞争”“输出产能威胁各国产业发展、企业生存和民众就业”背后的真实情况是什么？

针对以上话题，新华社近日邀请国家发展改革委产业司副司长霍福鹏，工信部运行监测协调局副局长何海林，商务部政研室副主任丁维顺，中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员曲凤杰，做客新一期“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目。

出品人：傅华、吕岩松

总策划：霍小光

策划：孙承斌、李拯宇

监制：孙志平、刘刚、倪四义、赖向东、王磊、储学军

制片：张平锋、张晓松、冯俊扬、兰红光、车玉明、秦大军

统筹：关桂峰、李杰、杨咏、王宏达、李薇、祁星、邹伟、马轶群、南隽、李晓云

主持人：李林欣

编导：杜瑞、肖正强、李畅、阮帅、申丽

编辑：陈梦、季晓庄、邓冰雪、王超、吴昱展、王海燕、龙泠宇、高颖

记者：韩洁、欧阳为、张辛欣、陈炜伟、谢希瑶、严赋憬、金良快、岳文婷、邹尚伯、李帅、郝杰（摄像）、周阳、霍思颖、李思佳、王修楠、刘斌、李昂、潘志伟、王自宸、刘紫玄、梁希之、王丰、宓盈婷、林凯、卢书剑、潘旭、狄春、王怿文、万后德、高博、陈家宝、单玮怡、付一鸣、和苗、刘向、张帆、董修竹、姚兵、杨依然、余福卿、谢照、徐剑梅、吴昊、张淑惠、周丹、席玥、毛鹏飞、汪艺、程一恒、田弘毅、杨智翔、刘春燕、钟雅、陈斌杰、曾焱、何奕萍、袁亨瑞、刘宇轩、马志异、王湘江、孙磊、许馨予（实习）、李潇然（实习）、许馨仪（实习）

报道员：劳承跃、祖尔、古鲁、瓦扬、塔纳

导播：李何铭、陈琳

摄像：杨志刚、郝晓江、刘洋、董硕、阮帅、杜瑞

播控：彭雨荷

视觉：夏勇

动画：史凯丽

化妆：李水仙

新华社音视频部制作

新华通讯社出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经