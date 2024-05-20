首都机场旅客吞吐量持续增长 国际及地区旅客量突破500万人次
2024年05月20日19:29 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，今年以来，首都机场旅客吞吐量持续增长，截至5月19日已达到2505万人次，日均旅客量达到17.9万人次。
其中，国内旅客吞吐量1992万人次，日均14.2万人次；国际及地区旅客吞吐量连续4个月超过100万人次，于5月16日突破500万人次，日均3.7万人次，国际及地区旅客量较去年同期增长超300%。4月，首都机场国际及地区旅客量达到119万人次，日均接近4万人次。
首都机场相关负责人表示，目前，首都机场国际及地区的客运航点共有82个，覆盖5大洲49个国家，洲际航线超过30条。受近期来华签证优化措施影响，首都机场外籍入境旅客增幅明显，西班牙、比利时、匈牙利等国的外籍入境旅客量环比涨幅超100%。
据了解，今年夏航季以来，首都机场陆续新增、恢复西雅图、都柏林、圣保罗、利雅得、爱丁堡、哈瓦那等多个国际航点，加频莫斯科、巴塞罗那、柏林、斯德哥尔摩等航点，北京至法兰克福、巴黎、伦敦、慕尼黑等欧洲城市每周的计划往返航班目前均在20架次以上。不仅如此，首都机场加频首尔仁川、东京羽田、大阪关西、釜山、乌兰巴托等多个航点后，每周往返首尔、东京、新加坡、曼谷等亚洲城市的航班也均达到50架次以上。下一步，首都机场将推动开通伦敦盖特威克、布拉格、达卡等国际航点运营，持续为旅客提供更加丰富、便捷的出行体验。
(责编：申佳平、吕骞)
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