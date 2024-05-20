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从“书架”上“货架”，广东力推科技产业互促双强 | 高质量发展调研行

2024年05月20日10:44 | 来源：人民日报客户端
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原标题：从“书架”上“货架”，广东力推科技产业互促双强 | 高质量发展调研行

从设备上取1毫升润滑油放进油液光谱仪，1分钟后就能得到设备的“体检报告”......这样的技术几年前还停留在实验室，而现在已经进入市场，应用于能源、铁路、航天等不少领域。

在“高质量发展调研行”中，记者走进广东省科学院佛山产业研究院（下称“佛山产研院”），展台上的油液光谱仪器引人关注。

采访团调研现场。 曾俊荣摄 

采访团调研现场。 曾俊荣摄

“油液光谱仪属于精密仪器，用来做大型装备故障预警与诊断，此前依赖进口。而现在，我们已经可以实现国产替代，价格也只有国外同等仪器的一半。”广东中科谛听科技有限公司董事长，同时也是中国广州分析测试中心分析测试仪器研究室主任的张冠文，从2020年开始与佛山产研院合作，携手推动油液光谱仪的市场化。

“2020年，我们去调研看到样机，就觉得这项技术能转化，有市场。”佛山产研院院长殷红军记得，当时他立即找到张冠文，商量如何让这项技术从“书架”走上“货架”，产生市场效益，两人一拍即合。

此前张冠文也有过转化尝试，但并不顺利。“研究人员懂技术，但不擅长工程化开发、生产工艺设计、产品可靠性验证、生产环境测试、供应链控制等，做出来的产品很难满足市场需求，即使产品推向市场了，团队的管理、企业的运营等都是难题。”张冠文的顾虑在佛山产研院的帮助下一一解决。

不知道如何熟化产品，佛山产研院就依托精密仪器中试验证平台，将处在试制阶段的新产品转化到生产过程，帮助创业团队打通科研成果转化的“最后一公里”。

不懂做企业，产研院就派出以殷红军为首的懂科技、懂政策、懂经营管理的技术经纪人团队，为企业提供“伴随式”孵化服务，协助项目团队进行股权设计、遴选生产场地和公司运营管理等，推动团队落地佛山高新区禅城园，实现批量化生产，并获得佛山高新区高技术产业化创业团队立项。

如今中科谛听生产的油液光谱仪已是第六代产品，张冠文凭此获得全国机械工业设计创新大赛决赛铜奖，企业也跻身行业头部，发展迅速。

中科谛听研制的油液光谱仪。 姜晓丹摄

中科谛听研制的油液光谱仪。 姜晓丹摄

张冠文的圆梦并非个例。作为广东省科学院在省内设立的首个地方产业技术研究院，佛山产研院自2018年成立以来，初步建立起以市场为导向，以企业为主体，由技术经理人运营，利益捆绑、利益共享的科技成果转化机制，让一批市场效益好、科技含量高的产业项目在佛山落地集聚，目前已累计孵化中科谛听、中科云图、能芯半导体等111家科技企业。

“科研成果落地难、转化率低，一直是困扰业界的难题，佛山产研院依托丰富的产业集群优势，沟通科研端到市场端，成效明显，是一种有益探索。”中国科学技术发展战略研究院研究员丁明磊表示，各地应结合实际，因地制宜地创新探索，源源不断地将科技成果转化为新质生产力。

作为区域创新综合能力连续七年居全国第一的省份，近些年，广东按下科技成果转化的“加速键”，在平台建设、机制创新、人才培养等方面下足功夫。2023年，广东全省技术合同认定登记金额超4400亿元、约占全国1/10，科技成果转化活跃度不断提升。

“广东是全国经济大省、制造业大省，要坚持制造业当家，坚持把科技创新落在企业上、落在产业上、落在发展上。”广东省科技厅党组成员、副厅长梁勤儒表示，未来，广东将进一步以科技创新推进产业创新，推动科技产业互促双强，积极发展新质生产力，加快建设具有全球影响力的产业科技创新中心。（姜晓丹 王云娜）

(责编：方经纶、陈键)
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