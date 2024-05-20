原标题：小元件集聚大产业，协同创新助推广东高质量发展 | 高质量发展调研行

MLCC，也叫多层片式陶瓷电容器，很多人并不熟悉，但几乎每天与我们相伴，一台手机有一千多颗，一台新能源汽车有两万多颗……可以说有电路板的地方，基本都能看到它的身影，是电子工业用量最多的元器件之一，被称为“电子工业大米”。

现场展示的电子元器件。曾俊荣摄

“高质量发展调研行”中，记者走进广东风华高新科技股份有限公司（下称“风华高科”），现场看到了工作人员展示的成品MLCC。

“高质量发展调研行”活动现场。 曾俊荣摄

据介绍，这小小的元器件，是全球产量最高、市场规模最大、增长潜力巨大的被动元件，广泛应用于家电、通讯、计算机、工业控制、新能源、汽车电子、AI、芯片封测等领域。

“容量要更高、尺寸要更小、可靠性要更强，才能满足越来越高端的市场需求。”风华高科总裁徐静表示，市场在升级，企业也必须跟着升级，不然就只能做技术难度低、利润空间小的低端产品，“转型势在必行。”

“设备和材料，是产品转型升级的两大难点。”风华研究院院长曹秀华从业二十多年来，看着产品的应用领域越来越广、市场要求越来越高，她深知科技创新的重要性，“对于企业来说，要带着问题去创新，才能够更快更精准。”

成立于1984年的风华高科，深耕电子元器件领域近四十年，是电子元器件行业龙头企业、“链主”企业，其转型升级不仅是自己的事，更会对产业链的转型升级和高质量发展具有重要作用。

摸着石头过河，风华高科积极发挥企业创新主体作用，在平台建设、人才引进和产学研合作等方面做出探索和突破。

组建“新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室”以及企业技术中心等6个国家级研发平台；建立1个院士工作站、1个企业博士后工作站，围绕核心关键材料、工艺技术和制造设备，加强高效创新，协同产业链上下游优势，推进产品结构向高端转型，实现高可靠产品的技术迭代。

“产学研合作上，企业将需求的课题通过国家重点实验室发布给高校，企业出题，高校揭榜，针对某一个要攻关的课题项目进行全面研究。”曹秀华表示，“在多方的努力下，目前，除了一些极限的规格，MLCC已逐步实现国产替代，产业链创新积极性大受鼓舞。”

当前，肇庆把电子信息产业作为主导产业之一扶持发展，以风华高科为代表的龙头企业，发挥创新协同作用，推动产业集聚，成效明显，2023年，全市共有电子信息领域规上企业158家，实现总产值394亿元，同比增长5.23%。

在广东，像风华高科这样的创新型企业还有不少。目前，广东已重点围绕20个战略性产业集群布局建设了40家省级以上制造业创新中心，并在此基础上获批组建了5家国家级制造业创新中心，数量位居全国第一。

“产业是推进高质量发展、构筑新质生产力的‘主战场’，要发挥集群作用，提升制造业协同创新体系能效。”广东省工业和信息化厅总经济师邹勇兵表示，广东将加快培育发展新质生产力，推进产业结构优化升级，夯实新型工业化基础支撑，开辟产业发展新空间，高质量建设制造强省。（姜晓丹 王云娜）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经