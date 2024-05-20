原标题：以“绿美”为笔，广东绘就生态文明新画卷 | 高质量发展调研行

藏进森林里，品一杯咖啡，简直就是“魔法般”的体验。

“高质量发展调研行”中，记者来到地处广东省肇庆市高要区的金象山森林公园。在半山腰处的丛林咖啡木屋，点一杯拿铁，青翠的草木、婉转的鸟鸣、清新的空气，一点点融入咖啡，增添别样滋味。一杯咖啡的时间，就能给忙碌生活带来片刻惬意。

咖啡与森林的美妙邂逅，离不开绿美广东生态建设。

近年来，绿美广东生态建设深入推进，提升森林质量、建设森林公园是其中的重点任务。2023年，肇庆市、高要区按照相关要求，启动金象山森林公园提升工程，让森林融入城乡，让人们贴近自然。

金象山森林公园。肇庆市高要区融媒体中心供图

金象山占地面积约5337亩，拥有得天独厚的森林资源。围绕金象山植被特点，当地实施林分优化691亩，新增种植黄花风铃木、银叶金合欢、木荷、红花油茶、火力楠等植物，建设6公里特色景观带、7公里自然科普教育径等。此外，完善登山步道设施，提升公园景观效果，增加丛林咖啡木屋、金象亭、吉象亭等新的旅游业态，并在山脚下建设了拥有260个车位的智慧停车场。

“从图纸设计、资金筹措到景区基本建成，仅用了3个月时间。”高要区绿美生态建设工作专班组组长赵汉周说，当地撬动了3000多万元社会资金投入建设，形成了政府出一点、企业投一点、社会捐一点、村民让一点的“四个一”多元投入机制。景区每年运营收益的 5%，用于给附近村民分红，为“绿水青山就是金山银山”理念写下生动注脚。

金象山森林公园与城市相依相融。肇庆市高要区融媒体中心供图

沿着步道拾级而上，可享受山间宁静与美好；登上山顶观景平台，一江两岸无限风光尽收眼底……焕然一新的金象山森林公园景区，成为绿美广东生态建设省级示范点，也深深吸引着市民游客。今年春节期间，景区接待游客总人数超过4万人次。

景区由高要现代农业文化旅游投资有限公司负责运营。公司执行董事邓智勇介绍，今年，景区将进一步升级，在观光游的基础上，发展森林康养、森林动物园、森林剧场、森林户外活动和中小学生研学等业态，多维度讲好人与自然和谐共生的故事。

以“绿美”为笔，广东绘就生态文明新画卷。2023年以来，广东省已投资40.7亿元，打造绿美广东生态建设示范点，已建设示范点193个。如今，广东森林资源稳定，森林覆盖率达53.03%，森林蓄积量、自然保护地数量等关键生态指标居全国前列。

绿色，是高质量发展的底色。下一步，广东将结合县镇村绿化和山地公园、郊野公园建设工作，把示范点与示范林场、公益林示范区和自然保护地有机串联，推动打造绿美广东生态建设示范带，让绿色生态优势源源不断地转化为高质量发展优势。（王云娜 姜晓丹）

(责编：方经纶、陈键)

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