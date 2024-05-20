人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

以“绿美”为笔，广东绘就生态文明新画卷 | 高质量发展调研行

2024年05月20日10:53 | 来源：人民日报客户端
小字号

原标题：以“绿美”为笔，广东绘就生态文明新画卷 | 高质量发展调研行

　　藏进森林里，品一杯咖啡，简直就是“魔法般”的体验。

　　“高质量发展调研行”中，记者来到地处广东省肇庆市高要区的金象山森林公园。在半山腰处的丛林咖啡木屋，点一杯拿铁，青翠的草木、婉转的鸟鸣、清新的空气，一点点融入咖啡，增添别样滋味。一杯咖啡的时间，就能给忙碌生活带来片刻惬意。

　　咖啡与森林的美妙邂逅，离不开绿美广东生态建设。

　　近年来，绿美广东生态建设深入推进，提升森林质量、建设森林公园是其中的重点任务。2023年，肇庆市、高要区按照相关要求，启动金象山森林公园提升工程，让森林融入城乡，让人们贴近自然。

金象山森林公园。肇庆市高要区融媒体中心供图

金象山森林公园。肇庆市高要区融媒体中心供图

　　金象山占地面积约5337亩，拥有得天独厚的森林资源。围绕金象山植被特点，当地实施林分优化691亩，新增种植黄花风铃木、银叶金合欢、木荷、红花油茶、火力楠等植物，建设6公里特色景观带、7公里自然科普教育径等。此外，完善登山步道设施，提升公园景观效果，增加丛林咖啡木屋、金象亭、吉象亭等新的旅游业态，并在山脚下建设了拥有260个车位的智慧停车场。

　　“从图纸设计、资金筹措到景区基本建成，仅用了3个月时间。”高要区绿美生态建设工作专班组组长赵汉周说，当地撬动了3000多万元社会资金投入建设，形成了政府出一点、企业投一点、社会捐一点、村民让一点的“四个一”多元投入机制。景区每年运营收益的 5%，用于给附近村民分红，为“绿水青山就是金山银山”理念写下生动注脚。

　　金象山森林公园与城市相依相融。肇庆市高要区融媒体中心供图

　　金象山森林公园与城市相依相融。肇庆市高要区融媒体中心供图

　　沿着步道拾级而上，可享受山间宁静与美好；登上山顶观景平台，一江两岸无限风光尽收眼底……焕然一新的金象山森林公园景区，成为绿美广东生态建设省级示范点，也深深吸引着市民游客。今年春节期间，景区接待游客总人数超过4万人次。

　　景区由高要现代农业文化旅游投资有限公司负责运营。公司执行董事邓智勇介绍，今年，景区将进一步升级，在观光游的基础上，发展森林康养、森林动物园、森林剧场、森林户外活动和中小学生研学等业态，多维度讲好人与自然和谐共生的故事。

　　以“绿美”为笔，广东绘就生态文明新画卷。2023年以来，广东省已投资40.7亿元，打造绿美广东生态建设示范点，已建设示范点193个。如今，广东森林资源稳定，森林覆盖率达53.03%，森林蓄积量、自然保护地数量等关键生态指标居全国前列。

　　绿色，是高质量发展的底色。下一步，广东将结合县镇村绿化和山地公园、郊野公园建设工作，把示范点与示范林场、公益林示范区和自然保护地有机串联，推动打造绿美广东生态建设示范带，让绿色生态优势源源不断地转化为高质量发展优势。（王云娜 姜晓丹）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 让“退役”电池变废为宝 我国动力电池回收产业加速发展
　　
培育消费新增长点 以旧换新“绿意”浓
　　北京荟聚购物中心苏宁易购超级旗舰店正在开展以旧换新活动。人民网记者 乔业琼摄 “旧空调不太制冷了，赶上以旧换新活动再叠加商场折扣，原价7500多元的空调，到手只有5000元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部